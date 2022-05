“Beccato con lei fuori dal programma” Riccardo di UeD incastrato: lei è giovanissima | FOTO

Il famoso cavaliere Riccardo viene letteralmente beccato in dolce compagnia con una donna non presente nel cast di UeD. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta e cosa accadrà.

In questi ultimi giorni il famoso cavaliere ha attirato verso di sé innumerevoli sguardi proprio per via di una presunta relazione portata avanti lontana dalle telecamere attente del rinomato programma. Per chi non lo sapesse, ogni persona che decide di presentarsi all’interno dello studio televisivo del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi deve attenersi alle regole precedentemente stabilite. I membri del cast infatti non possono assolutamente incontrarsi al di fuori delle mura dello studio ed oltretutto non possono comunicare. D’altro canto, per il trono over le regole sono meno restrittive.

Ai cavalieri ed alle dame infatti viene concesso qualche approccio in più. Nonostante questo però vi sono comunque degli aspetti che non possono assolutamente essere ignorati. Il cavaliere ha deciso di riprendere il suo percorso nel dating show per trovare finalmente l’amore della sua vita. Inizialmente in molti pensavano che l’uomo si fosse presentato con il semplice scopo di riconquistare la dama, nonché sua storica, Ida Platano.

Subito dopo aver sceso le rinomate scale presenti nello studio però ha prontamente chiarito le sue intenzioni. Ovviamente la sua presenza ha particolarmente turbato la donna, anche se con il passare dei giorni ha iniziato a non prestare più molta attenzione a lui. Fin da subito lui ha deciso di intraprendere delle conoscenze con alcune dame già presenti nel cast.

Riccardo beccato in dolce compagnia fuori dal programma UeD: di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato lui ha intrapreso diverse conoscenze fino ad oggi, tutte ovviamente concesse e permesse direttamente dalla redazione del dating show. Nelle ultime ore però sul suo conto hanno iniziato a circolare diverse voci. Le quali si legano principalmente alla sua vita privata. Pare infatti che, solo qualche ora fa l’uomo sia uscito con una donna a lui legata, per poi essere beccato in dolce compagnia da alcune fan del programma di Maria. Queste ultime hanno poi fotografato il cavaliere assieme ad una donna, mano nella mando mentre passeggiavano a Castellaneta.

A far trapelare la notizia è stata proprio la famosa Deianira Marzano, la quale ha ricevuto le informazioni direttamente sulla sua pagina Instagram. Secondo quanto riportato i due diretti interessati sono apparsi particolarmente intimi ai presenti. La domanda quindi sorge spontanea: perché l’attuale cavaliere ha deciso di intraprendere un nuovo percorso a Uomini e Donne se in realtà lui è già impegnato con un’altra donna? Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa accadrà nei prossimi giorni e quale decisione prenderà la redazione stessa davanti alla presunta relazione dell’uomo.