Alvin, ma che villona ha in Honduras? Mica vive come i naufraghi dell’Isola dei famosi!

Avete mai visto la villa in cui vive il famoso Alvin, inviato speciale dell’Isola dei Famosi? È davvero bellissima, altro che l’isola deserta dove vivono i naufraghi del programma.

Come ben saprete lui lavora all’interno del programma ormai da diversi anni, la sua presenza è incredibilmente fondamentale per l’organizzazione e la gestione ed il controllo dei naufraghi che vivono per molto tempo sull’isola in Honduras. A differenza della stessa conduttrice che segue attentamente ogni singolo loro comportamento a distanza, lui si trova infatti a stretto contatto con loro. Per questo motivo infatti non gli è consentito allontanarsi troppo dall’isola.

A differenza di tutti i concorrenti però lui ovviamente non vive assolutamente nelle loro condizioni. Questi ultimi infatti devono affrontare il loro percorso vivendo in simbiosi con la natura stessa, tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questo incredibile percorso infatti hanno dovuto abbandonare ogni comodità della loro stessa quotidianità per immergersi completamente in un nuovo percorso di vita.

Ovviamente l’inviato speciale, anche se deve comunque mantenere le vicinanze con loro per tenerli costantemente sotto controllo evitando così ogni spiacevole incidente, vive da tutt’altra parte. In molti pensano che anch’esso viva nelle loro stesse condizione e di fatto, sbagliano completamente poiché lui vive in una villa extralusso incredibilmente bella. Vediamo quindi dove realmente vive l’inviato per tutta la durata del programma.

Dove vive l’inviato Alvin dell’Isola dei Famosi? Ecco alcuni scatti che lo ritraggono all’interno dell’abitazione

Come vi abbiamo già anticipato tutti i concorrenti vivono in condizioni completamente diverse da quelle a cui sono abituati. lo scopo del programma infatti è mettere ogni concorrente allo stesso livello, nessuno ha nulla in più dell’altro. A differenza loro però l’inviato, non essendo un concorrente ma bensì un collaboratore, vive in piena comodità in una villa in Honduras. A dire il vero sono davvero poche le immagini che circolano sul web anche se in molti si chiedono qual è realmente l’abitazione del famoso personaggio del mondo dello spettacolo.

Per questo motivo infatti possiamo solo comunicarvi che vi sono delle stanze ben arredato in cui sono disposte tutte le comodità di cui lui stesso necessita. La cucina è semplice ma deliziosa, il salotto invece è ben arredato con toni caldi ed antichi. Anche il bagno è molto semplice ma provvisto di tutto ciò che gli occorre. Come potete ben capire quindi, lui vive in condizioni ben diverse dai naufraghi, i quali devono dormire sulla spiaggia e procurarsi il cibo da soli.