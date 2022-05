UeD, proprio lui beccato con l’altra dama: che fiasco per Ida, ci sperava sul serio | VIDEO

UeD, nessuno se lo aspettava: proprio lui, l’amatissimo cavaliere, beccato con un’altra dama. Povera Ida! Che batosta per lei, ci sperava sul serio. Un video mostra che cosa è accaduto.

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Ida prende un palo clamoroso. Proprio lui beccato con un’altra dama del parterre femminile del famoso dating show di Canale 5. Ecco chi sono i protagonisti di questa vicenda, i dettagli.

Colpo di scena a UeD

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi continua a caratterizzarsi per i suoi continui colpi di scena. Ogni nuova puntata, i telespettatori non sanno mai che cosa aspettarsi.

Dame e cavalieri del parterre femminile e maschile del trono over più seguito d’Italia, sono protagonisti indiscussi del pomeriggio di Canale 5, intrattenitori per eccellenza che tengono alta l’attenzione dei telespettatori con le loro vicende sentimentali.

Sapete che cosa è successo proprio nella famosa trasmissione di Maria De Filippi? Nuovo palo per Ida Platano che ha assistito ad una scena per lei davvero inattesa. Il ‘suo’ cavaliere beccato in compagnia di un’altra dama del parterre che lei conosce molto bene.

Batosta clamorosa per Ida Platano

Non prosegue a gonfie vele l’avventura sentimentale a UeD per Ida Platano. Da quando è rientrato in studio il suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri, la parrucchiera bresciana sembra aver perso ogni freno e inibizione.

Tra i due si è parlato di un ritorno di fiamma in corso già da parecchi mesi che se dovesse essere confermato, metterebbe in guai seri non soltanto la dama ma anche il cavaliere. Entrambi, a detta di molti sui social ma anche nello studio di Uomini e Donne, avrebbero in preso in giro il pubblico, Maria e la redazione.

Ad essere protagonista però di un episodio inaspettato non è questa volta Riccardo Guarnieri ma un altro cavaliere che per un lungo periodo ha frequentato Ida. Stiamo parlando di Diego Tavani.

L’affascinante uomo ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare la trasmissione con un’altra dama del parterre, ovvero Aneta. I due sono stati beccati a cena fuori. Sorridenti e complici, insieme sembrano davvero felici. Un video li incastra.

La puntata che mostra la scena della loro scelta non è ancora andata in onda ma verrà mandata in questi giorni. Nel frattempo, un filmato sta facendo il giro del web. Nel video in questione una donna, amica della coppia, è a cena proprio con Diego e Aneta.

I due sono bellissimi insieme e Diego, che prende la parola per pochi secondi, afferma e conferma di essere molto felice con la sua nuova compagna. Una nuova coppia si è dunque formata nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi e Ida Platano non può fare altro che guardare.

Lei ancora non ha trovato il suo principe azzurro ma si è vista portare via il cavaliere, che tempo fa voleva lasciare la trasmissione e lo studio con lei, da un’altra dama.