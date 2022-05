“Torna in Italia”, clamoroso: proprio lei costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, proprio lei costretta ad abbandonare l’Honduras e a ritornare in Italia. Clamoroso colpo di scena per uno dei concorrenti del famoso gioco di sopravvivenza.

Sull’Isola dei Famosi non tira buon vento. Nessuno si aspettava una cosa del genere: proprio lei è costretta a fare le valigie, abbandonare l’Honduras e ritornare in Italia. Ecco di chi stiamo parlando e che cosa è successo.

Colpo di scena all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha proprio ragione quando dichiara come un mantra che all’Isola dei Famosi tutto può succedere. Nell’edizione 2022 del famoso reality di sopravvivenza, sono accaduti già diversi e inaspettati colpi di scena.

Sono ormai diverse settimane che i naufraghi stanno vivendo la loro avventura sull’isola honduregna e tra la fame e la famiglia che inizia a mancare, l’ansia e la malinconia, talvolta, prendono il sopravvento.

Non è sicuramente semplice gestire le emozioni ma la voglia di mettersi in gioco, che caratterizza tutti i concorrenti del reality, fa sì che ognuno a proprio modo lotti per vincere. A proposito dei naufraghi, avete visto che cosa è accaduto nelle scorse ore? Proprio lei costretta ad abbandonare il reality, a fare le valigie e tornare in Italia.

Ecco chi è colei costretta ad abbandonare il reality

È proprio di qualche ora fa la notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: proprio lei costretta ad abbandonare il reality e ritornare in Italia. Stiamo parlando di Mercedesz Henger.

Come ben saprete, qualche settimana fa, Ilary Blasi ha annunciato l’ingresso nel gioco, di Mercedesz proprio come nuova concorrente. La giovane influencer è sbarcata in Honduras ma non ha raggiunto ancora gli altri naufraghi per una questione di quarantena e isolamento.

Purtroppo la giovane è stata travolta da un incredibile tragedia che ha visto come protagonisti la madre Eva Henger e il patrigno Massimiliano Caroletti. La coppia ha avuto un terribile incidente in Ungheria, uno scontro frontale con un’altra macchina nel quale due persone hanno perso la vita.

Mentre Eva tra qualche ora sarà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica, Massimiliano Caroletti si trova in condizioni più serie avendo riportato delle fratture ossee importanti.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, amico di mamma Henger, ha fatto sapere che Mercedesz ha avuto la possibilità di effettuare una videochiamata con Eva che l’ha rassicurata chiedendole di continuare la sua avventura nel reality.

Mercedesz infatti era ad un passo dal fare le valigie e lasciare l’isola. Si mormora che la produzione del famoso game di sopravvivenza le abbia dato la possibilità di decidere ancora per qualche giorno se lasciare o meno all’Isola e ritornare in Italia.

Sicuramente nella puntata di questa sera Ilary Blasi fornirà ulteriori informazioni a riguardo. Che cosa deciderà di fare Mercedesz? Non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento dell’Isola per scoprirlo.