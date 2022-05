Sudditi abbattuti, se n’è andata per sempre: non la vedremo più a Buckingham Palace

Tristi notizie da Buckingham Palace, purtroppo non la vedremo più, lei se n’è andata per sempre. I sudditi sono abbattuti e tristissimi. Ecco che cosa è successo nella Royal Family inglese.

Nuovo dramma nella Royal Family inglese: lei se n’è andata per sempre, non la rivedremo più percorrere i corridoi di Buckingham Palace. La Nazione è senza parole.

Tristezza a Buckingham Palace

I membri della Royal Family inglese sono tra i più chiacchierati e tra i protagonisti principali dei gossip e dei pettegolezzi reali. In particolare, a tenere alta l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali è non soltanto la Regina Elisabetta ma anche e soprattutto le due famiglie ormai schierate e contrapposte: i duchi di Cambridge, ovvero William e Kate, e i duchi del Sussex ovvero, Meghan e Harry.

La Regina Elisabetta che ha da poco compiuto 96 anni, a giugno darà inizio al giubileo di platino per festeggiare anche i suoi 70 anni di regno. Purtroppo però, la monarca non sta molto bene.

Alcuni problemi di salute stanno rendendo difficile lo svolgimento per lei di alcuni doveri istituzionali e per tale ragione, la monarca è stata sostituita recentemente nello svolgimento di alcuni impegni di corte proprio da William e Kate e da Carlo e Camilla. Ma arriva un’altra batosta, non giungono buone notizie da Buckingham Palace: proprio lei se n’è andata e non la vedremo più.

Il triste addio commuove la Nazione inglese

Non la vedremo più a Buckingham Palace, se n’è andata per sempre. Stiamo parlando di Meghan Markle. La moglie del principe Harry ha preso la sua decisione: non tornerà più nel Regno Unito.

Fonti vicine alla duchessa del Sussex fanno sapere che l’ex attrice americana non apprezza particolarmente l’Inghilterra e che non ha intenzione neanche di accompagnare il consorte ad eventi e impegni pubblici e ufficiali che si terranno in futuro nella Nazione inglese.

Tina Brown, caporedattrice della rivista Vanity Fair, ha affermato che dopo la morte, si spera il più lontano possibile della Regina Elisabetta, Harry ha intenzione di riprendere il suo ruolo da rampollo nella Royal Family seppure non in pianta stabile, rientrando proprio a far parte dell’entourage dei Windsor.

Ma Meghan non sembra essere d’accordo. In un’intervista affidata al New York Times, Tina Brown ha affermato che il principe Harry ha ormai il pensiero fisso di ritornare nel suo Paese quando la Regina morirà, per servire la nazione inglese e sicuramente la Royal Family troverà un modo per coinvolgerlo nei progetti di corte.

La Markle avrebbe però già stipulato con il suo consorte un accordo che la esclude categoricamente dall’assicurare la sua presenza nel Regno Unito. Insomma, gli equilibri nella famiglia dei Sussex non sono tra i più stabili e sereni e la duchessa ha preso la sua decisione: non lascerà mai l’America per condurre la vita da nobildonna in Inghilterra.

Tra l’altro, come ha affermato in più interviste, non si è mai sentita particolarmente apprezzata dalla Royal Family e non ha intenzione dunque di mettere piede in un contesto nel quale non si sente a suo agio.