Quest’alimento che abbiamo in cucina provoca grossi problemi al fegato | Non toccarlo

Un quantitativo esagerato di un alimento, lo zucchero raffinato, favorisce la formazione di depositi di grasso che a loro volta possono condurre a malattie del fegato.

Esistono studi che mostrano quanto lo zucchero può danneggiare il fegato al pari dell’alcol, e questo anche se non si è in sovrappeso. Questo è un motivo in più per limitarsi nell’assumere cibi con zuccheri aggiunti.

Alimento che provoca grossi problemi al fegato

Tutti sappiamo che troppo zucchero fa male alla nostra salute generale. Ciò nonostante sono in molti a non capire l’impatto che lo zucchero ha sul fegato. Troppo zucchero può causare obesità, ed essere obesi è un fattore che contribuisce alle malattie del fegato. Infatti, la malattia del fegato grasso non alcolica, probabilmente supererà l’alcol come principale causa di malattia per questo organo nei prossimi anni. Tuttavia, solo una minima percentuale di persone collega il sovrappeso alle malattie del fegato, rispetto a quanti sono in grado di comprendere il legame tra eccesso di peso e malattie cardiache, pressione alta e diabete. Quindi cosa succede effettivamente a questo organo quando mangiamo troppo zucchero? Lo zucchero bianco che tutti i giorni il corpo riceve così com’è o attraverso dolci, bevande, ecc., è rappresenta la fine di una lunga lavorazione industriale in cui vengono utilizzate sostanze chimiche estremamente tossiche. Inoltre in questo modo sono azzerate quelle sostanze essenziali come le vitamine o gli oligoelementi, originariamente contenute nella canna da zucchero o nella barbabietola da zucchero.

Lo zucchero si trasforma in grasso Quando mangiamo un pasto contenente zucchero, il nostro corpo lo scompone in glucosio. Il nostro corpo usa parte del glucosio immediatamente, per l’energia, e ne conserva un po’ per dopo. Il glucosio in eccesso nel sangue è trasformato in cellule di grasso.

Il fegato è uno dei luoghi del nostro corpo che immagazzina questo grasso in eccesso. Nel corso del tempo, le cellule del fegato sono gradualmente sostituite da cellule di grasso, portando alla malattia del fegato grasso non correlata all’alcol.

Come sostituire lo zucchero

Nella maggior parte dei casi, apportando alcune modifiche al nostro stile di vita possiamo riparare e invertire qualsiasi danno al nostro fegato mangiando troppo zucchero.

Un modo sano di sostituire lo zucchero è addolcendo la nostra bevanda con del miele, ricco di vitamine e proteine, ma anche di minerali ed enzimi.

Un altro sostituto dello zucchero molto usato all’estero è lo sciroppo d’acero che ha un apporto inferiore di calorie dello zucchero, mentre al contrario da un apporto di vitamine e sali minerali.

Inoltre mangiando molta frutta e verdura e facendo regolarmente esercizio, questo si rigenererà gradualmente.