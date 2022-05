“Perché sei così brutta?”, Soleil distrutta, non ha avuto pietà: senza le luci è irriconoscibile | VIDEO

L’ex gieffina Soleil Sorge completamente umiliata da un suo fan, accusata di utilizzare delle luci speciali: ecco tutti i dettagli a riguardo. Qual è stata la sua reazione sentendo le parole del ragazzo?

In questi ultimi mesi la ragazza ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé per via della sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dal famoso Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip. La sua vicinanza al concorrente Alex Belli ha scatenato un vortice inaspettato che si è completamente catapultato sulla sua vita. Da allora in molti l’hanno comunemente legata a lui a prescindere del discorso trattato. Come ben saprete all’interno del famoso reality ogni concorrente che decide di mettersi letteralmente a nudo davanti a tutti gli italiani deve essere pienamente consapevole ciò che la propria decisione comporta.

Ovviamente ogni membro del cast confinato nella casa ha ricevuto i beni di prima necessita e molto altro. Perfino i trucchi sono stati consegnati ai diretti interessati senza badare a spese. Nonostante questo però, vivendo sotto le telecamere h24/7 i Vip presenti all’interno della casa si sono mostrati senza un filo di trucco.

Ovviamente le luci studiate dagli addetti hanno aiutato molto ma nonostante questo per molti hanno iniziato ad arrivare le critiche. perfino per la giovane ragazza il pubblico non si è affatto risparmiato esprimendo chiaramente il proprio parere.

Soleil Sorge spudoratamente umiliata da un fan: tutti i dettagli

Da allora i telespettatori hanno iniziato a suddividersi in ben due schiere, chi sosteneva che la sua bellezza era ed è tuttora disarmante e chi invece sosteneva completamente il contrario. Con il tempo però non abbiamo avuto modo di vederla se non sul suo profilo Instagram dove pubblica ogni suo scatto particolare ed all’interno dello studio de La Pupa e Il Secchione.

L’ex gieffina quindi è tornata a mostrarsi minuziosamente in ordine e ben curata come sempre. Ovviamente ogni suo scatto ha conquistato tutto il suo pubblico ed ogni suo fan ha atteso con ansia e sperato soprattutto di poterla incontrare dal vivo. Per uno di loro il momento tanto bramato è arrivato ma le aspettative del ragazzo non sono state soddisfatte particolarmente.

Quest’ultimo infatti, armato di sfacciataggine le ha sbattuto in faccia il suo punto di vista lasciandola completamente senza parole. Le ha infatti detto che dal vivo non è affatto come nelle foto ed anzi, a parer suo, è molto sgradevole. Ha usato precisamente tali parole: “Posso dirti una cosa? Ma perché dal vivo sei così brutta?”. Queste sue parole hanno lasciato a bocca aperta l’ex gieffina. La quale però ha poi prontamente cercato di sdrammatizzare la situazione rispondendo a sua volta: “È perché non ho le luci giuste, che ti devo dire?”.

X: “Ma perché dal vivo sei così brutta?”

🥶

Povera Soleil pic.twitter.com/SfaCG3HjVR — Marietta (@Mariettamitica) May 1, 2022

Anche se la sua risposta apparentemente potrebbe sembrare tranquilla, dal suo volto si poteva ben capire che le parole del ragazzo l’hanno incredibilmente ferita ed anzi hanno toccato perfino un tasto dolente per lei. Successivamente però ha abbozzato un lieve sorriso al resto del gruppo per poi proseguire per la sua strada lasciandosi alle spalle questo spiacevole incontro.