Michelle Hunziker, incredibile: Angiolini inchiodato con un’altra “mille volte più bella” | FOTO

Michelle Hunziker, è già finita la liaison con Giovanni Angiolini? Lui, inchiodato con un’altra “mille volte più bella” della conduttrice svizzera, ha fatto scalpore. Ecco chi è l’affascinante donna in questione.

Michelle Hunziker sostituita con un’altra donna? Giovanni Angiolini beccato proprio con lei. Nessuno si aspettava un passo falso del genere. Ecco chi è la ‘terza incomoda’.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, storia al capolinea?

Sebbene mai la conduttrice svizzera, Michelle Hunziker e il medico chirurgo più bello d’Italia, Giovanni Angiolini, abbiano mai confessato pubblicamente di essere una coppia, le foto pubblicate da alcune riviste di gossip e pettegolezzi autorevoli come Chi e Novella 2000, non lasciano alcun dubbio.

Per mesi la primadonna di Michelle Impossible e di Striscia la notizia ha monopolizzato le cronache rosa per via della sua separazione dall’ormai ex marito Tomaso Trussardi e per l’inizio del nuovo flirt segreto con l’ex protagonista del Grande Fratello 15, per l’appunto Giovanni Angiolini.

Mentre però lei si è concessa solo qualche giorno fa con Trussardi un dolce weekend lontano da tutto e tutti, il famoso chirurgo è stato paparazzato all’estero in compagnia di un’altra donna. L’avete vista? Lei è bellissima, a detta di molti, più di Michelle. Vediamo di chi si tratta.

Chi è la bellissima che ha ‘sostituito’ la svizzera nel cuore di Angiolini

È già giunta al capolinea la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? I due solo poco più di una settimana fa sono stati beccati da Chi a lasciare insieme lo stesso albergo di Milano, l’Excelsior Hotel Gallia.

Mentre la Hunziker è saltata a bordo della sua fiammante spider rosa, il medico più bello d’Italia è stato visto allontanarsi con la sua valigia diretto alla stazione di Milano. Da quel momento, a quanto pare, i due non si sono più rivisti.

La conduttrice di Striscia la notizia è stata paparazzata in compagnia dell’ex marito Tomaso Trussardi, a concedersi un romantico weekend senza le figlie. I due, a detta di persone che li hanno beccati insieme, sembravano affiatati e complici.

Angiolini è volato invece in Messico per alcuni progetti professionali e proprio in America Latina è stato beccato in compagnia di un’altra donna. Lei è bellissima, colta e intelligente. Il suo nome è Luz Ortiz.

Medico chirurgo generale, specializzato in medicina estetica e antietà, con studi alle spalle condotti addirittura ad Harvard, è una personalità illustre nel campo medico e scientifico.

La stessa dottoressa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle foto che la ritraggono in compagnia del medico più bello d’Italia al quale rivolge parole di riconoscenza. I due hanno collaborato ad una progetto sulla medicina estetica.

La dottoressa è bellissima, sui social l’hanno definita anche più affascinante e bella della stessa Michelle Hunziker. Sorriso smagliante, capelli scuri e fisico aitante, Luz Ortiz sembra aver fatto breccia nel cuore di Angiolini.

Che sia successo qualcosa tra i due in Messico? Per il momento sui social dei diretti interessati tutto tace e sembra che la ‘relazione’ tra la Ortiz e Angiolini si riconduca semplicemente a quella professionale, ma si sa, nella vita tutto può cambiare da un momento all’altro.