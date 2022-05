“Mi ha tradita”, Miriana Trevisan umiliata come non mai: meritava di meglio | Imperdonabile

L’ex concorrente tradita pubblicamente, Miriana Trevisan umiliata spudoratamente. Ecco tutto i dettagli su quanto successo: di chi si tratta ed in quale occasione è avvenuto.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip torna involontariamente a far parlare di sé per via di alcune vicende che la coinvolgono particolarmente. Come ben saprete la donna ha alle sue spalle anni di carriera e solo qualche tempo fa ha deciso di prendere parte al cast del rinomato programma televisivo, ovvero il Grande Fratello Vip. All’interno del quale ha trovato quello che sembrava l’amore della sua vita, ha intrapreso infatti una relazione con il famoso Biagio D’Anelli. I due hanno condiviso dei momenti magici fra le mura del reality, dopo l’eliminazione della donna però qualcosa si è spezzato inaspettatamente.

In molti si sono chiesti quale fosse il reale motivo della loro separazione completamente inaspettata. Molti di fatto erano i progetti confessati sotto gli occhi attenti delle telecamere e quindi davanti a tutti gli italiani. Questo però, potrebbe non significare assolutamente nulla dal momento che davanti ad una telecamera spesso si dice solo ed esclusivamente ciò che il pubblico vuole sentire.

D’altronde non sarebbero i primi ad aver giocato la carta legata all’amore per poter proseguire serenamente nel gioco. Vi sono infatti molti concorrenti che hanno accusato dei colleghi di aver mentito spudoratamente semplicemente per gli share.

Miriana Trevisan, umiliata spudoratamente: tradita davanti agli occhi di tutti

In queste ultime ore come vi abbiamo già anticipato il suo nome ha iniziato ad incuriosire nuovamente il pubblico seppur, questa volta, lei non c’entra assolutamente nulla. Ebbene si, ad alzare il polverone sul suo conto è stata proprio un’altra concorrente del Grande Fratello Vip della stessa edizione in cui lei e Biagio hanno partecipato. Sono spuntate alcune verità nascoste che hanno lasciato tutti letteralmente senza parole. La protagonista della vicenda è proprio la sua cara amica Maria Monsè. La quale ha rivelato tutto tramite una lettera scritta ed inviata al settimanale Di Più. Nella quale rivela alcuni dettagli completamente disarmanti.

Secondo la donna infatti l’ex concorrente non è di certo la persona che tanto si ostina a descrivere. Maria Monsè ha infatti espresso chiaramente la sua opinione negativa riguardo la donna. Ha inoltre affermato che il suo percorso all’interno del programma è stato influenzato incredibilmente dal suo pessimo carattere. Per chi non lo sapesse le due sono amiche ormai da diversi anni ma pare che la loro amicizia sia finita solo dopo l’eliminazione dal GF Vip.

“Sei la più grande delusione di questo GF Vip. Tu mi hai tradito e hai deluso anche mia figlia che ti ammirava tanto” – Queste sono le parole dell’ex concorrente Maria rivolte all’ormai ex amica Miriana. Secondo la donna infatti la gieffina non ha portato rispetto alla loro amicizia davanti a tutti i telespettatori italiani, rimanendo legata alle sorelle Selassié solo per la notorietà.

Cosa non si fa pur di fare parlare di sé ormai uscita dalla scena. Maria Monse’ fattene una ragione nohhhh😬😬😬 — Tory (@Tory68769942) April 30, 2022

Maria ha inoltre affermato che secondo lei il suo percorso nel reality è terminato proprio per l’influenza negativa della donna nei suoi confronti. Pare quindi che gli innumerevoli anni di amicizia siano ormai un vecchio ricordo.