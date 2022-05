LDA, incredibile record dopo Amici: nessuno ci è mai riuscito prima | Gigi orgogliosissimo

Splendide notizie per l’ex allievo di Amici, LDA, dopo l’eliminazione raggiunge un traguardo inimmaginabile rendendo orgoglioso suo papà Gigi. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Come ben saprete il giovane cantante, purtroppo ha dovuto abbandonare definitivamente il programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi per via dell’eliminazione. Questo però non definisce affatto il suo percorso, chi lo ha seguito costantemente infatti sa per certo che lui ha dimostrato, in ogni attimo della sua presenza all’interno del talent, di possedere un talento innato. La sua determinazione e la sua testardaggine infatti lo hanno spinto a presentarsi solo con il nome d’arte, solo successivamente ha infatti rivelato di essere il figlio del famigerato Gigi D’Alessio.

La vogli di crearsi una carriera basata solo ed esclusivamente sulla sua bravura e non sul nome che porta lo ha spinto a distinguersi in diverse occasioni. Di fatto è stato il primo allievo ad ottenere un riconoscimento incredibile in questa edizione del programma. Per chi non lo sapesse, il suo inedito di debutto ha ottenuto una miriade di ascolti e per questo motivo ha ottenuto inizialmente un disco d’oro, susseguito poi da un disco di platino.

Insomma, fin dal primo istante ha conquistato tutti con la sua bravura e con la sua umiltà. Anche se molti si sarebbero aspettati di vederlo giungere in finale, la sua eliminazione non è affatto una disgrazia. Subito dopo aver lasciato al casetta si è coronato uno dei suoi sogni più profondi.

LDA, un sogno che si avvera dopo Amici, inizia per lui la scalata per il successo

Partecipare ad un programma di tale portata mette in evidenza ogni sfaccettatura del proprio carattere, all’interno della casetta infatti si ha una crescita personale inimmaginabile. Lo scopo degli autori però non è solo quello di consegnare la coppa al vincitore, il quale ovviamente si è meritato la stima e l’attenzione di tutti, ma di aiutare i giovani talenti a crearsi un nome all’interno nel mondo della musica e della danza. Avendo ottenuto una visibilità del genere nel giro di pochi mesi, alcuni produttori discografici hanno deciso di proporgli l’inimmaginabile.

Ebbene si, dopo aver varcato la porta della casetta è arrivata per lui una proposta di lavoro, la quale lo ha reso incredibilmente felice. La casa discografica major Sony Music Italy ha deciso di collaborare con lui offrendogli un contratto, ad annunciare la splendida notizia è stata proprio la Sony Musica Italy: “Siamo felici di accompagnare Luca D’Alessio in questa avventura, benvenuto in famiglia. ‘Bandana’ il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!”.

Lui non è il solo ad aver ottenuto un contratto così importante, perfino Aka7even, allievo della scorsa edizione, ha iniziato a lavorare con loro. inutile dire che questo è un inimmaginabile traguardo per il giovane Luca D’Alessio, il quale ha reso fiera ed orgogliosa tutta la sua famiglia. Attualmente, la casa discografica ha già pubblicato il suo primo album in collaborazione, ovvero Bandana. Siamo fermamente sicuri che questo è solo l’inizio, uno dei tanti sogni che a breve si avvereranno l’uno dopo l’altro.