“L’ho mollato”, colpo di scena: Delia Duran lascia tutto per correre da ‘lei’ | Povero Alex

Delia Duran non smette di far parlare di se. Spesso ospite de L’Isola dei Famosi, stavolta sembra averlo mollato per davvero.

La bella Delia Duran ha da poco festeggiato il compleanno, in favore di paparazzi e social.

Chi è Delia Duran

Nata il 17 aprile del 1988, in Venezuela, Delia Duran ha da poco spento le 34 candeline. Un compleanno a cui hanno partecipato diversi vipponi, anche ex coinquilini della casa del Gf Vip. Grande assente Soleil che sembrerebbe aver smesso di seguire Alex anche sui social.

La carriera di Delia è iniziata proprio nel suo paese d’origine, in cui era attrice di serie tv e modella. La donna, infatti, vinse Miss Venezuela. Da allora è molto cambiata, anche fisicamente, dopo essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Poi, decise di approdare in Italia dove ha conosciuto e sposato, seppur non ancora ufficialmente, l’attore Alex Belli. In Italia ha portato a vivere con se anche sua madre, alla quale è estremamente legata. Con Alex ha partecipato a Temptation Island e, quest’anno al Gf Vip che l’ha vista protagonista del triangolo amoroso tra il marito, Soleil e lei.

Proprio grazie a questa esperienza, Delia Duran sembra essere tornata sotto le luci della ribalta, con ospitate televisive e non solo. Nonostante le difficoltà avute quando Belli era nella casa e lei fuori e viceversa, la Duran si è detta più unita che mai con il marito Alex. Tanto che, tra i loro progetti futuri, c’è quello di diventare genitori.

Per chi ha lasciato Belli?

Allora se la loro unione è più forte che mai perché Delia Duran ha detto di aver lasciato Alex Belli? In realtà, la sua affermazione è stata fatta in occasione di un’ospitata in un disco club della città di Catania, lo scorso 30 aprile.

Nel corso dell’esibizione, non è mancato il canto e la compagnia di ballerini molto poco vestiti, a farle compagnia sul palco. Successivamente, la showgirl è andata in consolle, insieme ai dj. Ancora, si è prestata a numerose foto con i fans.

Dopo la sua esibizione di ballo, lo speaker le ha chiesto dove avesse lasciato il marito. Lei prontamente ha risposto di averlo lasciato a casa perché era troppa la voglia di essere a Catania, una città dove ha detto, in favor di microfono, si sente più che a casa.