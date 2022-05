“Ho perso mio figlio”, tremenda tragedia a corte: Kate Middleton confessa tutto | Una disgrazia

Kate Middleton, tragedia a corte: la duchessa confessa tutto. La terribile disgrazia è entrata nella sua famiglia, la moglie di William “ha perso il figlio”. Dramma senza precedenti nella Royal Family.

Tragedia per Kate e William. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno perso il figlio. La reale confessa tutto, nessuno si aspettava una disgrazia così grande.

Tragedia per Kate e William

Tra i reali più amati del mondo vi sono senza dubbio Kate Middleton e William Windsor. I due, sposati dal 2011, rappresentano i membri perfetti di una delle monarchie più rigorose e antiche del mondo, quella inglese.

Nonostante la Middleton non sia di nobili origini, ricopre perfettamente l’incarico da duchessa e un giorno, si augurano i sudditi, di vederla anche futura regina del trono inglese.

Come tutti, anche Kate e William hanno vissuto nel loro matrimonio degli alti e bassi e la loro famiglia è stata purtroppo toccata da un dolore senza precedenti. Arriva una confessione inaspettata che spunta all’improvviso come un fulmine a ciel sereno: i duchi di Cambridge hanno perso il loro caro figlio. Ecco che cosa è successo in una delle più amate famiglie della monarchia inglese.

I duchi di Cambridge protagonisti di un terribile dolore

Kate e William, arriva la confessione che lascia tutti senza parole. I duchi di Cambridge hanno perso il loro amato figlio. Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia che sconvolge tutti: la duchessa ha subito un aborto spontaneo.

Questo terribile episodio è accaduto qualche anno fa, dopo la nascita del Principe George e prima di rimanere in dolce attesa della Principessa Charlotte. Tale tragedia, raccontano fonti vicine alla famiglia dei Cambridge, ha turbato profondamente Kate e William che hanno fatto ricorso anche alla psicoterapia per superare un evento drammatico di questo tipo.

Un insider ha raccontato alla rivista Histories Vérité che, nonostante Kate e Meghan non vadano particolarmente d’accordo, quando la duchessa di Cambridge ha scoperto che anche la moglie di Harry, prima della nascita della piccola Lilibet ha subito proprio come lei un aborto, ha messo da parte ogni conflitto e le ha manifestato tutto il suo appoggio e la sua vicinanza.

Fortunatamente, dopo questo terribile episodio Kate è diventata mamma per altre due volte, prima di Charlotte e poi del Principe Louis. Ora, si mormora tra i corridoi dei gossip reali, che molto probabilmente per i duchi di Cambridge sia in arrivo anche il quarto Royal baby.

Kate è stata vista in giro per Londra con un pancino sospetto ma per il momento si tratta semplicemente di rumors. Purtroppo la tragedia che ha colpito la famiglia dei Cambridge ha segnato drammaticamente la duchessa che da sempre è impegnata in cause umanitarie che sposano progetti importanti come quello dell’aborto e della salute mentale.

Proprio lei è stata la madrina della ‘settimana della consapevolezza sulla perdita di un bambino’. Chi meglio di lei poteva esprimere la sua vicinanza a donne che hanno dovuto affrontare un aborto?