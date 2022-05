Bonolis, Sonia Bruganelli confessa l’impensabile dopo anni: “Si è dovuto allontanare da casa”

Sonia Bruganelli, arriva l’inaspettata confessione sul marito. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 apre il suo cuore e racconta una verità scomoda di cui nessuno era a conoscenza.

Spuntano fuori dei retroscena inediti sulla vita privata di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A fare una confessione inaspettata è proprio l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, storia di un amore lungo una vita

Quella composta da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è una delle coppie più longeve del piccolo schermo italiano. Insieme da oltre 25 anni, vivono ancora oggi un amore grande e indissolubile.

I due si sono conosciuti quando Paolo era già un presentatore famosissimo e lei invece, una produttrice in erba, impegnata con un altro uomo. È stato amore a prima vista, un colpo di fulmine che li ha portati a convolare a nozze e a mettere al mondo tre meravigliosi figli.

Paolo e Sonia sono infatti i genitori di Silvia, Adele e Davide. In più occasioni, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha confessato di aver vissuto momenti di crisi con il famoso conduttore. A proposito della loro vita privata, escono fuori dei retroscena inattesi e a parlare di verità scomode è proprio la Bruganelli. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Paolo Bonolis costretto ad allontanarsi da casa

Nonostante il loro sia un amore forte, più volte la nota produttrice ed ex opinionista del GF Vip 6, ha ammesso di aver vissuto alti e bassi con il marito. In particolare, la coppia ha attraversato un periodo molto complicato tanto che Bonolis si è dovuto allontanare da casa.

Ma che cosa è successo? Procediamo con ordine. Come abbiamo detto poc’anzi, Sonia e Paolo sono genitori di tre meravigliosi figli, Silvia, Adele e Davide. Proprio Silvia è nata con una malformazione cardiaca che ancora oggi le provoca delle difficoltà motorie di non poco conto.

La bambina, all’epoca, è stata ricoverata, dopo la nascita, per oltre due mesi in ospedale e per Sonia e Paolo è stato davvero complicato. Nel periodo in cui è venuta al mondo Silvia, Bonolis era impegnato a Milano con due famosissimi programmi, Ciao Darwin e la conduzione di Striscia la notizia, per cui il famoso conduttore è stato costretto per tanto tempo ad allontanarsi da casa e a fare su e giù tra Roma e Milano per potersi dividere tra gli impegni lavorativi e familiari.

Sonia, in un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha confessato che quando il marito rientrava nella Capitale, si ritrovava di fronte ad un dramma familiare che gli toglieva ogni forza.

La Bruganelli, dopo la nascita di Silvia, ha sofferto di depressione post partum e Paolo si è ritrovato per anni dinanzi ad una donna affaticata ed emotivamente distrutta. Nonostante tutto, lui ha sempre rappresentato la spalla più forte della Bruganelli, quella su cui appoggiarsi e piangere. Il segreto del loro amore? Proprio la complicità e l’esserci nel momento del bisogno.