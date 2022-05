Amici, non bastava Nunzio: Maria rischia di perdere anche lui | Il pubblico non la perdonerà mai

Amici, nuovo colpo di scena inaspettato per Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, dopo Nunzio, rischia di perdere anche lui. Il pubblico questa volta non gliela farà passare liscia.

Il pubblico di Amici di Maria De Filippi è senza parole. Dopo l’eliminazione del ballerino Nunzio ora la conduttrice rischia di dover salutare anche lui, amatissimo protagonista dell’accademia di Canale 5.

Amici, Maria rischia grosso

Ormai siamo quasi alla fine. Tra qualche settimana scopriremo chi sarà il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I talenti in gioco sono ormai pochissimi e solo uno di loro alzerà la tanto agognata coppa dei campioni portando a casa un cospicuo montepremi finale e anche qualche importante contratto professionale.

Nell’ultima puntata del famoso talent di Canale 5 abbiamo assistito alla eliminazione inaspettata del ballerino di latino Nunzio Stancampiano che ha perso contro il cantante Albe.

Nessuno si aspettava che l’allievo più peperino e divertente dell’accademia potesse lasciare la trasmissione proprio a un passo dalla finalissima e invece è accaduto. Ma il pubblico, che è rimasto sconcertato da questa eliminazione, potrebbe dover fare i conti con un altro addio inaspettato: Maria rischia di perdere anche lui, amatissima star della trasmissione.

Dopo Nunzio la conduttrice rischia di perdere anche lui

Dopo l’eliminazione del ballerino Nunzio Stancampiano, Maria De Filippi rischia di dover dire addio ad un altro protagonista dell’accademia mariana. Stiamo parlando di Stefano De Martino.

Ebbene sì, il giudice più amato del serale di Amici potrebbe presto abbandonare la sua postazione. Ma per quale ragione? Si mormora che l’ex ballerino e ora affermato conduttore, abbia in progetto nuovi impegni professionali ma non sulla rete del Biscione bensì su quella ammiraglia.

A dare una piccola anticipazione è Stefano Coletta, direttore di Rai 1 che pubblicando sui social una foto di Stefano De Martino con la didascalia ‘Work in progress’ ha fatto pensare che presto l’amato giudice di Amici sarà impegnato con un nuovo progetto professionale.

Che cosa c’è in serbo per il bel napoletano? Dopo il successo di Stasera tutto è possibile e Bar Stella, la trasmissione nella quale De Martino si è divertito anche come autore, potrebbe arrivare per lui la conduzione di un varietà o perché no, di un programma dedicato solo ed esclusivamente a sé stesso nel quale avrà la possibilità di mostrarsi a tutti nelle vesti di showman.

Chiaramente, se questo nuovo progetto professionale dovesse partire tra qualche settimana, Stefano sarà costretto ad abbandonare la sua postazione di giudice e molto probabilmente ad essere sostituito proprio a un passo dalla finalissima di Amici.

Maria De Filippi si ritroverebbe costretta così, dopo Nunzio Stancampiano che è stato da tutti considerato un po’ come il suo pupillo, a rinunciare ad un altro volto amatissimo della trasmissione, il suo Stefano. Per il momento, ancora nessuna conferma ufficiale di un presunto addio da parte dell’ex ballerino che mantiene massimo riserbo sulla questione.