Alberto di Monaco devastato, la figlia finisce sotto i ferri: dopo Charlene un’altra croce

Alberto di Monaco devastato, una nuova sciagura si abbatte sulla famiglia Grimaldi: problemi per la figlia. Dopo Charlene ora il sovrano monegasco deve fare i conti con un altro dramma senza precedenti.

Alberto di Monaco non trova pace. Dopo la moglie Charlene ora deve fare i conti con un altro problema molto importante che riguarda sua figlia: proprio lei costretta ad affrontare un dramma inatteso. I dettagli.

Dramma per Alberto di Monaco

Il sovrano monegasco non trova pace. Dopo aver affrontato un anno piuttosto turbolento per via dei problemi di salute che hanno colpito sua moglie, Charlene Wittstock, ora deve fare i conti con un dramma ancora più serio che riguarda la sua adorata figlia.

Il 2021 è stato davvero un anno da dimenticare per i regnanti del Principato più famoso del mondo. La principessa Charlene Wittstock è stata colpita da una brutta infezione che l’ha tenuta lontana da corte per più di un anno.

Tra i ricoveri in Sudafrica e in Svizzera, ora sembra che le cose per lei si stiano sistemando ma Alberto non può ancora tirare un sospiro di sollievo. Adesso ha un altro pensiero fisso, una preoccupazione costante che non lo lascia in pace: sua figlia ha bisogno di lui, è in condizioni davvero preoccupanti.

La figlia del sovrano monegasco preoccupa tutti

Alberto di Monaco non sta vivendo un periodo sereno non solo per quanto riguarda la sua vita privata ma anche per i problemi di salute che hanno purtroppo colpito la sua consorte, Charlene Wittstock.

Come ben saprete, la principessa ha dovuto affrontare una terribile infezione che ha intaccato anche il cervello costringendola a sottoporsi a ben 3 interventi chirurgici. La lontananza dal Principato ha reso debole un legame che già da parecchio tempo, dicono persone vicine alla famiglia Grimaldi, stava per cedere sotto il peso di tradimenti e incomprensioni.

Ora che però Charlene è sulla strada della guarigione, il sovrano di Monaco ha un altro grattacapo da affrontare: seri problemi riguardano adesso la sua adorata figlia. Non stiamo parlando di Gabriella ma di Jazmin Grace, la figlia avuta dall’americana Tamara Rotolo. La giovane non vive nel Principato ma negli Stati Uniti dove si sta affermando come cantante.

A lanciare lo scoop è il settimanale France Dimanche. Jazmin ha affermato che si prenderà una pausa da lavoro perché ora dovrà prendersi cura del suo compagno, Ian Mellencamp che a soli 38 anni ha dovuto subire un intervento chirurgico a cuore aperto. Fortunatamente l’operazione è andata bene.

Il giovane ha pubblicato anche una foto che ha lasciato i fan senza parole in cui lo si vede su un letto d’ospedale con una profonda cicatrice. La figlia di Alberto II ha rassicurato i suoi tanti seguitori affermando che il compagno sta bene e si riprenderà il più presto possibile. Alberto di Monaco è pronto a dare tutto il suo supporto alla figlia e al genero