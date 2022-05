UeD, Ida non si nasconde più con Riccardo: confessa l’impensabile | Tina ha previsto tutto mesi fa

La dama di UeD Ida Platano confessa tutto riguardo al rapporto con Riccardo, dicendo finalmente tutta la verità. L’opinionista Tina Cipollari aveva previsto tutto già tempo fa.

Come ben saprete la dama in questo ultimo periodo ha vissuto degli attimi davvero scoraggianti. La sua frequentazione con l’ormai famoso cavaliere Alessandro è giunta al termine nel peggiore dei modi e li ha perfino pensato di abbandonare il programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Da allora infatti la sua presenza all’interno dello studio ha subito una variazione disarmante. La donna infatti non si sente pronta ad intraprendere una nuova conoscenza poiché pensa che il programma non potrà mai fornirgli ciò che lei spera di ottenere.

Il suo desiderio infatti è quello di trovare finalmente l’amore della sua vita, questo attualmente sembra un sogno irrealizzabile. Da quando però dalla rinomata scalinata del programma è sceso il suo ex storico Riccardo, il suo sguardo è completamente cambiato, sul suo volto infatti si può ben notare un abbozzo di sorriso ogni qualvolta i due si guardano.

Nonostante questo però pare che il famoso cavaliere non sia sceso per lei. Meglio, questo è ciò che ha affermato la redazione e lui stesso all’interno dello studio. Pare però che sono sfuggiti alcuni dettagli interessanti, i quali potrebbero capovolgere incredibilmente l’intera situazione. Vediamo quindi nel dettaglio cosa effettivamente sta accadendo.

Ida Platano rivela finalmente tuta la verità, confessa tutto su Riccardo a UeD

Come vi abbiamo già anticipato i due hanno vissuto insieme degli attimi indimenticabili e da ormai diverso tempo però purtroppo, si sono definitivamente separati. Nonostante il tempo passato però la loro relazione ha profondamente tormentato la donna, la quale non riusciva a capacitarsi di come siano andate le cose. Ebbene, da allora ha cercato comunque di ritrovare l’amore perduto in un altro uomo, cosa che però non le ha di certo facilitato la situazione.

Oggi lui si proclama felicemente single, disposto però ad intraprendere una nuova relazione. La relazione con la dama quindi fa ormai parte del suo passato e la sua presenza non la turba affatto, anzi per lui lei è ormai una sua cara amica per la quale prova un forte affetto.

Per Ida però la situazione è ben diversa, secondo lei infatti i due non potranno mai essere realmente amici per il vissuto che condividono. Secondo quanto trapelato riguardo le anticipazioni della prossima puntata infatti, la donna confesserà tutto davanti alle telecamere attende del programma televisivo.

A quanto pare la dama non riesce più a convivere con la consapevolezza di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti del suo ex storico Riccardo. A differenza sua però il cavaliere ha ormai messo in chiaro di quale natura è il loro rapporto per lui attualmente.

Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente come si evolverà questa assurda situazione, per la giovane dama arriverà nuovamente una delusione o i due si troveranno d’accordo su quanto da lei affermato? La loro relazione continua a perseguitare la quotidianità della donna e per questo motivo lei vorrebbe offrire una seconda possibilità a Riccardo, quale sarà il verdetto definitivo?