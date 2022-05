Lulù Selassié “beccata a casa con lui”: salta fuori tutto, c’entra un altro uomo | Lo conosciamo bene

L’ex gieffina del GF Vip, Lulù Selassié viene beccata proprio in sua compagnia a casa sua. Spunta finalmente tutta la verità sulla rottura con Manuel Bortuzzo: chi è l’altro uomo.

In questi ultimi giorni si è parlato molto del rapporto dei due ex gieffini, il quale si è formato proprio all’interno delle mura della casa del Grande Fratello Vip. Come ben saprete i due solo qualche giorno fa hanno comunicato pubblicamente la loro rottura inaspettata, in molti appunto si sono chiesti quale fosse la realtà dei fatti. Attualmente sul loro conto continuano a circolare innumerevoli voci di corridoio. La maggior parte delle quali vede come protagonista indiscusso proprio il padre della giovane ragazza.

Si dice appunto che, la causa del loro allontanamento sia proprio il padre di Manuele Bortuzzo, ovvero Franco Bortuzzo. Quest’ultimo ha espresso chiaramente il suo parere negativo riguardo la loro unione già d qualche mese. Pare però che inizialmente non sia mai diventato un reale problema per la coppia. Ebbene, anche se il rapporto stretto con la fidanzata di suo figlio non era di certo dei migliori, lui non ha di certo sabotato il loro rapporto.

Vi sono infatti innumerevoli versioni dell’accaduto, alcuni chiacchiericci trattano un reale coinvolgimento degli stessi autori del Grande Fratello Vip, i quali avrebbero spinto i due ad intraprendere una relazione per poi porle fine senza alcun preavviso. Ovviamente se tutto questo fosse vero, il motivo della loro scelta è sicuramente lo share.

Lulù Selassié beccata insieme ad una altro direttamente a casa sua: di chi si tratta

Anche se entrambe le versioni hanno attirato l’attenzione dei fan della coppia, il reale motivo della sua separazione è ben diverso ed addirittura molto più semplice. Nelle ultime ore infatti la questione si è incredibilmente infittita, quest’ultima vede come protagonista una terza persona apparentemente lontana dalla coppia ma con la quale entrambi hanno condiviso molto. Ebbene si, il loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato condiviso con l’ormai famoso Alex Belli, il quale con il suo triangolo amoroso ha scatenato un vero e proprio putiferio.

A lanciare pubblicamente questa notizia è stata proprio la famosa Patrizia Groppelli, la quale ha affermato che la rottura dei due è dovuta anche alla presenza di Alex.

“Prima delle due del pomeriggio non si alzava e qui abbiamo a che fare con Manuel che è una persona che deve fare sport deve muoversi e deve essere motivato. Quindi stava a casa fino alle due del pomeriggio quindi Lulù ha sicuramente cannato qualcosa. Poi è andata a casa di Belli, alla festa di Belli e quindi..”

Queste sono le parole dell’opinionista di Pomeriggio 5, le quali sono state affermate direttamente all’interno dello studio. Secondo la donna infatti in messo alla loro rottura si è intromesso perfino il personaggio famoso nel mondo dello spettacolo proprio Alex Belli.

Manuel e Lulù si sono lasciati per incompatibilità di stili di vita e di carattere? Per Patrizia Groppelli, c’entra anche Alex Belli 😏#Pomeriggio5 pic.twitter.com/m6Lr9H5yIe — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 28, 2022

La donna infatti ha lasciato intendere davvero molto facendo il suo nome, d’altronde sappiamo che l’uomo seppur prossimo al matrimonio, sostiene pubblicamente l’amore libero. Nonostante le sue parole però di certo non possiamo affermare che questa sia la reale causa della loro rottura, non si esclude però alcuna strada.