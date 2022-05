Jessica Selassié senza freni, ha fregato l’amante a Delia: ora sta proprio con lui | FOTO

La vincitrice del GF Vip Jessica Selassié è stata vista in giro per Roma in dolce compagnia. Vediamo di chi si tratta.

A paparazzare Jessica Selassiè sarebbero state alcune fan che su Twitter hanno segnalato la sua presenza in dolce compagnia.

Jessica Selassiè e la dolce vita romana

La vincitrice del Gf Vip non smette di far parare di se. La princess, durante il suo percorso nella casa di Cinecittà, ha dichiarato di essere maturata molto. I fan e gli spettatori hanno notato questo cambiamento e l’hanno portata alla vittoria.

Ora, dopo circa due mesi dall’uscita dalla casa, sembra essere tornata alla sua Dolce Vita romana. Una vita in cui, per il momento, Barù, con cui ha avuto una pseudo storia d’amore nella casa, non è incluso.

Jessica, infatti, è stata avvistata da alcune passanti, che hanno prontamente documentato su Twitter, in dolce compagnia, seduta ad un bar. Vediamo chi potrebbe essere l’uomo del mistero. I tweet sono stati ripresi anche da Novella 2000.

Un volto non nuovo

La curiosità nei fan di Jessica Selassiè si è accesa ed è partito subito un toto nomi. All’inizio si era creduto potesse essere un fotografo che aveva lavorato con lei qualche tempo fa ma poi è emerso un altro nome che non è nuovo alle luci del gossip e della televisione.

oggi ero a roma e ho visto jess con un bono#jeru #jessvip pic.twitter.com/xzC0fD1mSn — 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 (@heyiammeryy) April 27, 2022

Il suo nome è Simone Bonaccorsi, un ragazzo che, nel 2018 è ha vinto il titolo di Mister Italia. E’ stato un modello che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie. Sul piccolo schermo ha partecipato a Ciao Darwin. Successivamente, è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Qui partecipò ad una sezione dedicata alla bellezza suscitando l’interesse di Francesca Cipriani.

La fama vera arrivò con la partecipazione a Temptation Island Vip, nel 2019, quando scelse di continuare con la sua fidanzata che poi lasciò nel 2021.

Qualche mese fa, Simone aveva preso parte alla farsa costruita da Delia Duran per far ingelosire Alex Belli. Il suo presunto amante, dunque. La donna aveva scelto di farsi paparazzare tra le braccia del bel modello per far parlare di se al Gf Vip. In quella fase, Alex Belli era molto vicino a Soleil Sorge. Se con Jessica Selassiè saranno rose con Simone Bonaccorsi, vedremo se fioriranno.