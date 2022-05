Ilary Blasi asfaltata alla grande davanti tutta Italia, Alvin la zittisce all’Isola dei Famosi | VIDEO

La famosa conduttrice Ilary Blasi viene spudoratamente umiliata dall’inviato Alvin durante la puntata de L’Isola dei Famosi. Ecco tutto ciò che è realmente successo tra i due.

Come ben saprete la donna è a capo del rinomato programma televisivo ormai da diversi anni, il suo nome quindi all’interno dello studio regna sovrano. Ogni cosa che viene detta da lei quindi va severamente rispettata anche se lei è una delle poche conduttrici umili ed alla mano attualmente presente nel mondo dello spettacolo. All’interno del cast del noto reality vi sono numerosi volti famosi, i concorrenti che tuttora si trovano sull’isola continuano il loro percorso affrontando innumerevoli sfide quotidiane.

Queste ultime li portano perfino a situazioni estreme ed all’eccessiva perdita di peso. Fortunatamente però vi sono gli addetti che monitorano continuamente ogni loro movimento e sono pronti ad intervenire in caso di necessità.

Perfino l’inviato Alvin tiene continuamente sotto controllo la salute dei naufraghi. Inoltre aiuta a distanza alla stessa conduttrice comunicandole ogni singolo dettagli avvenuto sull’isola in Honduras. Nelle ultime ore però qualcosa ha completamente turbato la quiete che regnava fra i due. Non è di certo la prima volta che capita una situazione del genere all’interno di un reality, in svariate occasioni per via di innumerevoli motivi.

Ilary Blasi umiliata spudoratamente davanti a tutta l’Italia da Alvin: ecco tutti i dettagli a riguardo

Nella scorsa puntata del rimato programma l’inviato Alvin ha deciso di ribellarsi in una situazione di completa confusione. In quegli attimi alcuni dei concorrenti presenti attualmente sull’isola, precisamente i fratelli Tavassi attendevano il via per poter iniziare una delle sfide più faticose, nel mentre però la conduttrice non prestava affatto attenzione. La donna infatti parlava semplicemente con i suoi opinionisti senza prestare alcuna attenzione a ciò che accadeva sull’isola.

Al che l’inviato ha provato a prendere la parola in svariate occasioni, successivamente però vedendo che ogni suo tentativo era letteralmente vano ha alzato leggermente la voce per far si che tutti i presenti all’interno dello studio, conduttrice compresa, potessero sentire.

Dopo le sue parole la donna ha prestato nuovamente attenzione all’inviato, il quale poi ha ringraziato ed ha proseguito il suo discorso trattando le dinamiche della sfida ed ovviamene esponendo le difficoltà di essa, concedendo poi il via libera ai naufraghi. Tutto questo di certo non è passato affatto inosservato ed anzi, in molti si sono accorti del comportamenti scorretto adottato dalla donna nei suoi confronti.