Il Principe Carlo allarma tutti, cosa nascondono le sue mani rosse e gonfie | Inimmaginabile

Attimi di terrore per i sudditi, il Principe Carlo continua a far preoccupare tutti per via delle sue mani. Ecco tutta la verità nascosta dal gonfiore e dal rossore: il motivo disarmante.

In questi ultimi mesi l’erede al trono ha attirato incredibilmente l’attenzione del popolo per via di alcune vicende che coinvolgono principalmente la sua stessa famiglia. La stessa Regina infatti ha tentato in ogni modo di placare gli animi mantenendo, per quanto possibile, un basso profilo, così da far cessare ogni pettegolezzo di corte. Spesso abbiamo sentito parlare della possibile salita al trono del Principe, ovvero il primogenito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, proprio per via di alcuni mancamenti della stessa.

Dopo la morte del Principe Filippo infatti le condizioni di salute della donna hanno iniziato a peggiorare incredibilmente, iniziando così a far temere tutti i suoi sudditi.

In molti hanno iniziato a presupporre chi sarà il futuro Re ed il nome più gettonato, ovviamente, è proprio quello del Principe dal momento che lui è il primogenito. Pare però che a sua volta anche le sue condizioni di salute lascino molto a desiderare. Vediamo quindi nel dettaglio cosa realmente sta accadendo e cosa effettivamente nasconde il Principe.

Mani rosse e gonfie, che cosa ha il Principe Carlo: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi giorni le condizioni del Principe hanno allarmato tutti i sudditi. Alcuni scatti infatti lo ritraggono in delle condizioni incredibilmente assurde. Ad attirare principalmente l’attenzione sono infatti le sue mani, le quali appaiono incredibilmente rosse ed estremamente gonfie. Non è però la prima volta che gli scatti dei paparazzi le ritraggono così. Diversi mesi fa infatti le foto fecero molto scalpore ed i sudditi della Famiglia Reale iniziarono ad interrogarsi a riguardo.

Pare però che non attualmente non sia stato rivelato nulla dal diretto interessato, ed anzi ha affermato durante un’intervista di stare molto bene. Ha perfino ironizzato sul suo stato definendo le sue mani ad esempio con l’appellativo “dita a salsiccia”. Questo ovviamente ha tranquillizzato i suoi sudditi. Il dubbio però è comunque rimasto e da allora in molti si domandano come sia possibile star bene in delle condizioni simili.

Nonostante questo ovviamente nessuno può correre a presupposizioni avventate allarmando così nuovamente tutti, per questo infatti si tende ad evitare il discorso, o meglio questo è ciò che tentano di fare i Reali. Non ci resta quindi che aspettare che la situazione venga chiarita dai diretti interessati.