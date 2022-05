Elisabetta Gregoraci, voi la conoscete mamma Melina? Era la sua fotocopia: stupenda è dir poco

Elisabetta Gregoraci, tutti la conosciamo, è una delle showgirl più apprezzate e conosciute del panorama televisivo italiano. Ma avete mai visto com’era la sua bellissima mamma Melina? L’ex moglie di Briatore era veramente la sua fotocopia.

Elisabetta Gregoraci – Lettoquotidiano.it

Elisabetta Gregoraci, una donna bellissima, solare ed intelligente, proprio come sua mamma Melina, la donna che l’ha messa al mondo ma che purtroppo è scomparsa diversi anni fa. Le due erano legate da un rapporto davvero speciale: scopriamo di più.

Chi era Melina? Tutto sulla mamma di Elisabetta Gregoraci

Siamo abituati a vedere Elisabetta Gregoraci sempre sorridente e allegra, ma non tutti sanno che ha vissuto un dramma terribile, ovvero, la perdita di sua mamma Carmela Francavilla, detta Melina.

Le due erano legate da un rapporto speciale e ancora dopo 11 anni dalla sua scomparsa, le due figlie Elisabetta e Marzia la ricordano con tanto amore. Era la persona più importante per loro, la Gregoraci l’ha definita più volte come la sua vera migliore amica.

Dalle foto che circolano in rete, pubblicate più volte dalla showgirl, possiamo notare la clamorosa somiglianza tra le due. La donna era veramente la fotocopia della sua primogenita, infatti, avevano lo stesso sorriso e gli stessi occhi.

Il loro legame era qualcosa di unico e raro ma Melina se n’è andata davvero troppo presto. La donna si è spenta nel 2011 a causa di una grave malattia: scopriamo di più.

La malattia di mamma Melina | Il dramma

La storia di mamma Melina, la donna che ha messa al mondo Elisabetta e Marzia Gregoraci, è stata raccontata anche nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, quando l’ex moglie di Flavio Briatore partecipò al reality di Alfonso Signorini.

La signora Carmela si è spenta il 29 giugno del 2011 ed ha lasciato un vuoto davvero incolmabile. Se n’è andata a causa di un tumore al seno, che l’ha colpita quando aveva solo 36 anni. Elisabetta Gregoraci l’ha ricordata come una donna molto generosa e forte che ha combattuto per diverso tempo contro una malattia molto difficile.

Sia per lei e anche per sua sorella Marzia, non è stato facile vedere loro madre lottare contro questo brutto male per ben 14 anni. Un dramma che le ha segnate per sempre. Melina ha lasciato un vuoto incolmabile, purtroppo mai niente e nessuno potrà consolare il forte dolore delle sorelle Gregoraci.