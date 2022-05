Ciambellone di Benedetta Parodi, se ti presenti con questo dolce te lo finiscono nel giro di 1 secondo

Chi adora i dolci non può non provare il ciambellone di Benedetta Parodi, si prepara in un attimo, inoltre è molto semplice da allestire.

Le proposte in cucina di Benedetta Parodi vanno dagli antipasti ai dolci, senza tralasciare dei gustosi primi piatti, secondi e contorni!

Ciambellone di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi, classe 1972, è una famosa conduttrice televisiva nonché sorella di un’altra nota conduttrice Cristina Parodi.

Benedetta Parodi, laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano, è anche una giornalista che ha conquistato la notorietà grazie a diversi programmi di cucina.

La carriera professionale di Benedetta nel mondo televisivo ha avuto inizio come conduttrice del telegiornale Studio Aperto su Italia 1. Tuttavia la giornalista ha sempre avuto una grande passione per la cucina. Da questo è poi scaturito il successo di programmi come ad esempio “I menù di Benedetta” a cui sono seguiti poi alcuni libri di ricette.

La ricetta che segue è un classico intramontabile “Il ciambellone”, e con la delicatezza che la contraddistingue, ne fornisce le dosi e i passaggi con cui prepararlo. Velocissimo da preparare alla fine avremo ben poco da lavare, solo il mixer in cui miscelare il ciambellone e la teglia. In compenso alla fine avremo preparato una delizia perfetta sia per la colazione che per una sana merenda per i nostri cari.

Vediamo di seguito cosa ci occorre e come preparare il ciambellone di Benedetta Parodi.

Ingredienti

300 grammi di farina

300 grammi di zucchero

150 grammi di burro

180 ml di latte

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Come preparare il ciambellone di Benedetta Parodi

Il ciambellone di Benedetta Parodi è uno dei dolci più veloci da preparare, tutto quello che dobbiamo fare è inserire tutti i prodotti nel nostro mixer. Quindi uniamo insieme lo zucchero, il burro, il latte, la farina, le uova, il lievito per dolci, il sale e lasciamo andare il mixer per frullate gli ingredienti.