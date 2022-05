Ceci e fagioli? Macché, questo legume abbassa colesterolo e glicemia in un colpo solo | Fenomenale

Molte persone per contrastare colesterolo e glicemia, seguono un regime dietetico corretto ed equilibrato, e fanno esercizio regolarmente.

Se il colesterolo cattivo è alto, la maggior parte delle persone ha bisogno di farmaci per abbassarlo. E per le persone con diabete, è importante che i livelli vengano controllati di frequente.

Il modo in cui prepari tutti questi alimenti naturali ha un enorme effetto sulla tua salute, solitamente è meglio bollirli, cuocerli a vapore o grigliarli.

Con un alto valore di colesterolo nel sangue si corrono grossi rischi per la salute, questo perché le placche di colesterolo riducono con il tempo le arterie.

Il corpo tratta il riso bianco e i prodotti da forno, il pane e la pasta fatti con farina bianca proprio come fa lo zucchero, quindi è meglio sostituire questi alimenti con un’opzione simile di cereali integrali.

Negli ultimi anni i legumi hanno avuto una forte rinascita. Le generazioni passate erano solite assumere legumi praticamente a ogni pasto.

Non solo i fagioli ma questo interesse si è concentrato anche su altri legumi ricchi di proteine come le lenticchie, i fagioli rossi, i ceci. Ma c’è una nuova stella nascente in questa famiglia di alimenti: il lupino.

L’ascesa del lupino coincide con una preferenza dei consumatori in rapida espansione per proteine ​​vegetali e alternative alla carne. Motivo per cui diverse aziende hanno iniziato a cercare colture sostenibili che consentano loro di fornire proteine ​​vegetali nei loro prodotti.

I lupini andrebbero inseriti nella nutrizione individuale come spuntino nella dieta di quanti soffrono di colesterolo e glicemia.

Se confrontati con altri legumi, i lupini ottengono un punteggio superiore a ceci, fave, lenticchie e altre popolari fonti proteiche vegetali. I lupini hanno una quantità di proteine ​​quasi doppia rispetto ai ceci e quasi 5 grammi in più di proteine ​​rispetto ai semi di soia.

Sono anche una proteina completa, nel senso che contengono tutti i 9 aminoacidi che il tuo corpo non può produrre e che devi ottenere dai cibi che mangi.

Oltre alle proteine, il lupino è un’ottima fonte di fibre. Mentre la maggior parte dei legumi vanta un alto contenuto di fibre, il lupino supera la maggior parte degli altri, rendendolo un alimento potente per la salute dell’intestino.