Albano Carrisi, uno degli artisti più importanti e amati italiani. Lo storico cantante ha ben sei figli, ma solamente uno è la sua fotocopia identica, stiamo parlando di Bido Carrisi. Lo avete mai visto recentemente? E’ cambiato tantissimo.

Albano Carrisi, un’artista che ci invidiano anche all’estero. Della sua carriera sappiamo ogni cosa, ma conoscete perfettamente anche i suoi 6 figli? Ad esempio, Albano Jr, detto Bido, è il suo secondogenito ed è identico a suo padre, una somiglianza scioccante: vediamolo.

Bido, il clamoroso cambiamento del figlio di Albano

La famiglia del noto artista di Cellino San Marco è tra le più chiacchierate e discusse di sempre. Per far chiarezza e non confonderci, sottolineiamo che Albano ha avuto quattro figli con Romina Power, il suo primo amore, la donna con cui si è sposato a nozze il 26 luglio 1970.

Dal loro amore sono nati Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Invece, dalla famosa relazione con Loredana Lecciso, sono venuti al mondo Jasmine e Albano Jr, detto Bido. Quest’ultimo, recentemente, è stato invitato nel salotto di Silvia Toffanin per farsi conoscere meglio al pubblico e ai numerosi fan della famiglia Carrisi.

Ma milioni di telespettatori, non hanno potuto non notare la clamorosa somiglianza che c’è tra i due. Sicuramente Bido ve lo ricorderete quando era più piccolo, ma recentemente lo abbiamo visto a Verissimo e dobbiamo dire che il suo cambiamento è stato davvero clamoroso.

Chi è Albano Jr detto Bido | Tutto sul figlio di Albano

Come ben saprete, Bido non ama apparire, infatti, la sua presenza nel salotto di Silvia Toffanin è stata davvero un miracolo. Il secondogenito di Albano e Loredana si è mostrato timido ma comunque senza peli sulla lingua, un mix di caratteristiche che il pubblico ha amato sin dall’inizio.

Ovviamente, l’attenzione è andata soprattutto sull’aspetto esteriore del ragazzo, dato che Albano Jr, assomiglia davvero tanto a suo padre quando era giovane, sono veramente due gocce d’acqua, infatti, anche la conduttrice di Verissimo ha notato che padre e figlio sono identici.

Malgrado, Bido sia da poco sono maggiorenne ha raggiunto una grande maturità, proprio per questo, suo padre Albano è fiero di lui. Il giovane ha raccontato che non vorrebbe mai intraprendere la stessa carriera di suo padre, preferisce studiare per poi un giorno essere indipendente. I genitori appoggiano pienamente questa scelta e lo sosterranno qualsiasi cosa faccia.