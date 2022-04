UeD, scena esilarante al trono over di Maria: “È rimasta senza dentiera” | VIDEO

By

Ecco cos’è successo durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5, UeD. Il racconto sconcertante senza filtri in diretta.

Qualcosa di incredibile è avvenuta durante l’ultima puntata di UeD. Protagonista una dentiera che è andata persa, lasciando senza denti la sua proprietaria.

Maria De Filippi è rimasta sconvolta dall’accaduto, assieme al pubblico in studio, agli opinionisti e al pubblico a casa.

Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli dell’accadimento e per vedere il video choc.

UeD, una cena da incubo per il cavaliere Bruno

Bruno è uno dei cavalieri più amati di quest’edizione di UeD. Il cavaliere, nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha rivelato che una dama è rimasta per ben tre volte senza dentiera.

L’accadimento lo ha sconvolto e allo stesso tempo indignato. Proprio per questo il suo racconto ha assunto i connotati di una vera e propria denuncia:

“Ma dove siamo arrivati?”

Ma chi sarebbe la dama che avrebbe perso, a detta sua, la dentiera? Stiamo parlando di Pinuccia, protagonista indiscussa di quest’ultima edizione del trono over.

In base al racconto, i due sarebbero andati insieme a cena e, durante l’appuntamento, Pinuccia si sarebbe tolta più volte la dentiera, lasciando il cavalieri sbigottito.

Di seguito vi mostriamo il video che riporta quanto accaduto.

Pinuccia perde la dentiera e suscita indignazione

Da quello che avrete già capito, è stata Pinuccia a perdere per ben 3 volte la dentiera suscitando ilarità in alcuni e indignazioni in altri.

A rimanere sconvolto è stato lo stesso Bruno, che avrebbe addirittura voluto interrompere la cena a causa del gesto della dama.

A prendere le difese di Pinuccia ci ha pensato Maria De Filippi, che ha fatto notare a Bruno come, probabilmente, la dama abbia perso la dentiera involontariamente.

Ecco di seguito il video rivelatore, pubblicato su Twitter da alcuni utenti:

Come emerge dal video in questione, la frequentazione tra Bruno e Pinuccia si sarebbe ormai interrotta per volere della dama.

Dopo la manifestazione di quest’intenzione da parte della donna, però, il cavaliere è intervenuto con la descrizione della cena raccapricciante.

Sarebbe stato allora che Pinuccia avrebbe reagito in maniera indignata, dando a Bruno del sofisticato e sottolineando come fosse davvero inutile, arrivati a quel punto, raccontare quei dettagli intimi.