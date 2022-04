“Tentato suicidio”, panico a Buckingham Palace: proprio lei voleva farla finita | Una catastrofe

By

Si scatena il panico a Buckingham Palace: proprio lei voleva farla finita ricorrendo al suicidio. Una catastrofe senza precedenti. Ecco chi è la protagonista che ha pensato di compiere questo triste e folle gesto.

Paura e ansia nel Regno Unito, proprio lei ha tentato di togliersi la vita. Scoppia il panico a Buckingham Palace. Ecco perché voleva farla finita.

Buckingham Palace trema

Non arrivano buone notizie da Buckingham Palace che trema sotto il peso di problemi importanti che riguardano una delle persone più in vista della Royal Family: proprio lei, l’amatissima nobildonna, ha tentato di togliersi la vita ricorrendo al suicidio.

La Regina Elisabetta, purtroppo deve fare i conti non solo con alcune vicende familiari turbolente che hanno coinvolto lei in prima persona con effetti devastanti anche sulla sua reggenza, ma ora pure con questa terribile comunicazione che ha sconvolto i sudditi.

Facciamo luce su questa vicenda e scopriamo chi è la protagonista di questo triste episodio che ha confessato di aver pensato di voler porre definitivamente fine alla sua vita.

Chi è la reale che ha tentato il suicidio

Arriva una notizia sconvolgente: proprio lei, Meghan Markle, ha pensato di togliersi la vita. Purtroppo, da quando l’ex attrice americana è convolata a nozze con il principe Harry, la sua vita è cambiata drasticamente.

Essere parte della famiglia reale inglese non deve essere sicuramente semplice e le duchesse, Meghan e Kate, lo sanno benissimo. Mentre la moglie di William riesce a gestire perfettamente la situazione, la consorte del principe Harry ha avuto più problemi del previsto.

Lei, che non ha nobili origini, non è mai stata accettata davvero dalla Regina Elisabetta e dal suo clan, anzi, non è mai stata ben vista a palazzo reale perché si crede che sia la causa dell’allontanamento del rampollo Windsor dalla sua famiglia e soprattutto dai suoi doveri di reale.

Quando sono convolati a nozze, Harry e Meghan hanno deciso di rompere ogni rapporto di sudditanza dalla Corona britannica, di trasferirsi in America e di condurre la vita di normali cittadini.

In un’intervista rilasciata ad un’amica della coppia, la conduttrice Oprah Winfrey, l’ex attrice americana ha fatto una confessione che ha sconvolto tutti: Meghan ha raccontato di aver pensato al suicidio.

L’attuale duchessa del Sussex racconta di non essersi mai sentita parte integrante della famiglia reale e di non essere stata capita mai da nessuno, nemmeno da Kate che proprio come lei proviene da una estrazione sociale diversa da quella dei Windsor.

Le parole della Markle hanno sconvolto tutti:

“A un certo punto non volevo essere più viva… Avevo pensieri chiari, reali e spaventosi. Ero vicina al punto di rottura”.

Meghan ha confessato di aver chiesto aiuto alla famiglia reale inglese per affrontare la situazione ma che si è ritrovata la porta sbattuta in faccia. Nessuno ha potuto fare niente per lei perché non era più un membro dipendente dalla monarchia inglese.

Confessioni, insomma, davvero scioccanti. In ogni caso, grazie al sostegno del marito, Harry e poi alla nascita del piccolo Archie, la duchessa si è ripresa e oggi pare stare bene. Anzi, si parla di cambiamenti importanti per lei: si mormora che sia in attesa del terzo bebè.