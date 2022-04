Miriana Trevisan, una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua dolcezza ha conquistato il pubblico di Canale 5, ma non tutti conoscono la sua vita privata: scopriamo di più sulla bellissima Miriana.

Sapete che in passato, Miriana Trevisan era ad un passo dallo sposarsi? Poi però ha mollato tutto, il suo ex compagno è un uomo molto famoso e conosciutissimo all’interno del panorama televisivo italiana. Sapete di chi stiamo parlando? Lui si chiama Giulio Cavalli: scopriamo di più.

Chi è Giulio Cavalli, l’ex compagno di Miriana Trevisan

Per anni Giulio Cavalli è stato al centro dell’attenzione e delle riviste di cronaca rosa, a causa della reazione con Miriana Trevisan, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma l’uomo non c’entra niente con i gossip, il suo mondo è completamente diverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Infatti, l’ex compagno di Miriana Trevisan è un appassionato di teatro e ha anche ideato la sceneggiatura di diversi spettacoli. Inoltre, nel tempo libero si dedica alla scrittura e si occupa maggiormente di giornalismo e politica. Ha lavorato anche per diverse testate, come Fanpage.it, Left e TPI.

Nonostante Giulio Cavalli sia un conosciuto, non abbiamo molte informazioni sulla sua carriera e vita privata , ma sappiamo che è nato il 26 giugno del 1977 sotto il segno del Cancro. La cosa che ha più sconcertato e attirato l’attenzione del pubblico è proprio la storia con Miriana Trevisan: scopriamo di più.

Miriana Trevisan e Giulio Cavalli: la loro storia d’amore

Miriana Trevisan e Giulio Cavalli sono stati al centro dell’attenzione per moltissimo tempo, precisamente per sette lunghissimi anni. Tempo fa l’ex gieffina, durante un’intervista a Vieni da Me ha annunciato la loro rottura svelando alcuni retroscena inediti sul loro rapporto:

Ci siamo lasciati perché eravamo in crisi. Siamo molto diversi. Non era semplice, c’era sempre la polizia fuori casa. Una volta ci fu un allarme ed entrarono in casa, un’altra volta fummo portati in una località sicura. Abbiamo avuto comunque una bella storia, ora sono single.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Notizia Giornale (@lanotiziagiornale)

Per Miriana è stato davvero difficile essere la fidanzata di Giulio Cavalli. Lui è un giornalista che parla anche di problematiche importanti come la mafia, infatti, quando Miriana e lui stavano insieme avevano sempre molto paura, dato che il ragazzo ha subito vari atti minatori da parte della ‘Ndrangheta che lo hanno spaventato.