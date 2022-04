Lulù Selassié, clamoroso scoop: mollata per 10 milioni di euro | L’impensabile segreto di Bortuzzo

Ecco quale sarebbe il vero motivo della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, i due ex gieffini che si erano giurati amore eterno.

Qualche giorno fa, con un comunicato Ansa, l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié.

Il motivo? A suo dire “differenze inconciliabili“, che avrebbero spinto il giovane a interrompere il rapporto.

Peccato, però, che, secondo alcune fonti, i motivi della rottura sarebbero altri e ben più gravi. Scopriamo cosa sta succedendo!

La reazione di Lulù alla rottura con Manuel

Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web e le stesse dichiarazioni di Lulù, la donna avrebbe appreso le reali intenzioni di Manuel solo attraverso l’Ansa.

Sarebbe tramite la testata giornalistica italiana, quindi, che Lulù avrebbe saputo di essere nuovamente single.

Secondo le fonti, Lulù Selassié sarebbe ora davvero distrutta. Non si aspettava che il suo amore con Manuel sarebbe finito così presto e, a quanto pare, piangerebbe giorno e notte.

Nelle ultime ore, però, sta circolando una fonte choc che rivela il vero motivo che avrebbe spinto la coppia a separarsi definitivamente. E c’entrano ben poco i sentimenti.

Lulù Selassié lasciata per 10 milioni di euro

Poco fa, l’investigatore social, Alessandro Rosica, ha pubblicato un post che sta facendo il giro del web.

Protagonista del post, una foto di Lulù e Manuel accompagnata da una lunga didascalia che rivelerebbe la verità sulla rottura.

“Sin dal primo giorno infatti la famiglia di Manuel non ha mai nascosto i suoi disgusti verso Lulù, famiglia e amici, vedendoli molto lontani dal mondo e modo di vivere del figlio!”

Avrebbe molto a che fare con la rottura della coppia la famiglia di Manuel, ma non è tutto. La ragione reale sarebbero i motivi economici:

“Papà Franco e famiglia hanno sempre visto Lulù e famiglia come una minaccia per il figlio e per le loro tasche, proprio così! Motivo!?!? Prettamente economico… sapete a quanto ammonta il risarcimento per il tragico incidente di Manuel Bortuzzo? A 10 milioni di euro, e dati i recenti accertamenti sulle Selassié, non se la passerebbero bene… quindi avrebbero sempre visto Lulù come una vera e propria minaccia!”

In conclusione, quindi, Manuel Bortuzzo avrebbe lasciato Lulù per non andare contro la sua famiglia, che temeva che la Selassié stesse con l’ex nuotatore solo per motivi economici.

E voi cosa ne pensate? Credete a questa versione?