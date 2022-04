“Hanno consumato”, dimenticano le telecamere all’Isola dei Famosi: salta fuori tutto | VIDEO

Stasera ci sarà un’altra puntata dell’Isola dei Famosi, con nuovi ingressi e colpi di scena. Intanto, però, qualcuno ha consumato. Vediamo di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi non va più in onda al giovedì per via dell’accavallamento con Supervivientes, il reality spagnolo che viene girato proprio in Honduras.

L’Isola dei famosi affamati e litigiosi

Ieri sera avrebbe dovuto andare in onda l’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi, però, si trasferirà definitivamente al venerdì, non solo per lasciare spazio al nuovo show di Enrico Papi ma anche perché in Honduras, in questo momento, si sta girando anche un altro reality: Supervivientes, l’equivalente spagnolo de L’Isola dei Famosi. I due reality, infatti, condividerebbero alcune location fondamentali per lo svolgimento delle riprese, come, ad esempio, la Palapa.

Intanto, i malumori tra i naufraghi aumentano per via della fame e dei caratteri molto testardi e litigiosi di qualcuno. Intanto, altri cercano di sopravvivere come possono. Ad esempio, Guendalina Tavassi è stata spesso accusata dagli altri isolani di non dividere il cibo oppure di averne nascosto. Eclatante è stato il caso della pizzetta nascosta negli slip del costume.

Nonostante la fame, l’amore sta comunque riuscendo a farsi strada. La coppia composta da Roger ed Estefania sembra andare a gonfie vele. In queste ore, Estefania ha deciso di fare una proposta di matrimonio, in favore di telecamere.

Fuoco sotto le stelle

Ad alimentare la convinzione che qualcosa si sia consumato tra due naufraghi, sono stati Guendalina e fratello. I due hanno alimentato i dubbi di Carmen Di Pietro sostenendo che, suo figlio Alessandro, che non vuole più dormire con la madre la notte, abbia potuto consumare un rapporto intimo con una naufraga.

“Che intendi che è stato con una donna? Ma dove su quest’isola? Ma con chi? Oh non mi mette pulci nell’orecchio che poi impazzisco”.

Ha affermato la soubrette. Molti naufraghi, in queste settimane, hanno esortato Carmen ad essere meno opprimente nei confronti del figlio. Sembra intanto che Alessandro stia prendendo la sua strada. Tant’è, a detta proprio dei Tavassi, sembrerebbe che Alessandro si sia appartato con una donna di cui non si conosce l’identità.

A causa di queste supposizioni la Di Pietro si è arrabbiata moltissimo, soprattutto perché il figlio, con cui è entrata a far parte di questa avventura hondurena, l’ha trascurata e non poco.