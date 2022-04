Frittelle di riso, non vorranno assaggiare neanche il primo: non solo croccanti ma sazianti!

Poi lasciate a riposare per 15 minuti coprendo la ciotola con della pellicola per alimenti.

Preparate ora in una padella antiaderente dai bordi alti l’olio semi di arachide e fateli diventare caldo, l’olio deve essere abbondante per poter immergere delle cucchiaiate di pastella di riso.

Aiutandovi con due forchette lasciate che le frittelle friggano da entrambe le parti, lasciandole a dorare. Una volta pronte potete estrarre le frittelle di riso dall’olio, per fare assorbire l’olio in eccesso su un foglio di carta da cucina.

Potrete servirle sia calde che lasciate intiepidire, con un contorno di insalata e verdure varie vedrete, alla fine non ne resterà traccia!