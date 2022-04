Clamoroso, becchi questi 2 euro e ne guadagni 20.000 | Ce l’abbiamo tutti i giorni tra le mani

La caccia alle monete rare non si ferma. Se certe vecchie lire possono valere molti soldi, alcune monete in euro non sono da meno. Potrebbero valere una fortuna. In particolare, alcune monete da 2 euro in circolazione sono rare e dobbiamo saperle riconoscere perché potrebbero capitarci tra le mani.

Essendo tuttora in circolazione bisogna fare molta attenzione a non lasciarsele scappare in un momento di distrazione. Sono in molti a commettere questo errore. Ecco quanto valgono queste monete da due euro.

Innanzitutto, bisogna sapere come sono fatte, i segni particolari. Eccoli.

Occhio a queste monete da 2 euro: sono rare

Vuoi perché hanno difetti, vuoi perché sono commemorative, diverse monete da 1 e 2 euro sul mercato hanno acquisito un grande valore sul mercato.

Gran parte di queste monete vengono listate e descritte sul sito web Monete Rare.

Tra le monete da 2 euro classificate come rare, ce ne sono alcune davvero speciali, molto ricercate dai collezionisti.

Il valore di una moneta da collezione di natura storica dipende da alcuni fattori: stato di conservazione, periodo storico di un certo rilievo, rilascio della moneta.

Quanto valgono queste monete da 2 euro?

Una moneta da 2 euro coniata nel 2004 dalla Repubblica di San Marino può valere 200 euro circa se in buono stato di conservazione. Ma arriviamo al dunque, alla moneta da 2 euro che vogliamo evidenziare in questo post. Si tratta di un pezzo speciale, l’Altorilievo della Doppia Aquila, un’opera di Saint-Gaudens risalente al 1907. Ad oggi, vale più o meno 3 milioni di dollari. Non è una stima campata in aria ma il suo prezzo di vendita.

Perché certe monete da 2 euro sono tanto ricercate?

Abbiamo accennato ai fattori che determinano la rarità delle monete da 2 euro.

Il valore di alcune monete molto ricercate può dipendere anche da fattori indipendenti. Per esempio, il fatto che una moneta sia difficile da trovare pur appartenendo a coni recenti ed emesse in gran numero. Non si trova da nessuna parte ed è per questo che è considerata rara.

Alcuni esempi potrebbero essere la moneta da 50 centesimi del 2007 oppure le monete commemorative da 2 euro greche o finlandesi da 3 euro circa che sono state coniate nel 2004.

Controlla bene le foto di queste monete, i dettagli: potresti averle in casa o in tasca senza saperlo.