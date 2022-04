“Ad un passo dalla morte”, portata d’urgenza in ospedale: situazione permanente per Alberto di Monaco

Alberto di Monaco sconvolto: proprio lei “ad un passo dalla morte”, portata d’urgenza in ospedale. Ecco che cosa è accaduto ad uno dei componenti più importanti della famiglia Grimaldi.

Il sovrano di Monaco non trova pace. Il marito di Charlene si ritrova a fare i conti con un’altra situazione di emergenza. Proprio lei, portata in ospedale, ha rischiato la vita.

Terribile dramma travolge Alberto di Monaco

Non c’è pace per i sovrani monegaschi. Alberto di Monaco e Charlene Wittstock sono da oltre un anno i protagonisti principali delle riviste di gossip e di pettegolezzi. Se per un lungo periodo di tempo si è parlato della crisi matrimoniale tra i due regnanti, a tener banco è invece oggi, la salute di uno dei componenti principali del clan Grimaldi.

Proprio lei è stata portata d’urgenza in ospedale e ha rischiato la vita. Spunta fuori un retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Il terribile episodio ha scioccato non solo Alberto ma tutti i membri reali che ora devono fare i conti con una situazione permanente destabilizzante.

Panico e preoccupazione nel Principato

Alberto di Monaco non smette di essere preoccupato per la salute della sua dolce metà, Charlene Wittstock. Per oltre un anno la principessa è stata lontano da palazzo reale per via di una brutta infezione che ha danneggiato addirittura il cervello.

La Wittstock si è dovuta sottoporre a ben 3 interventi chirurgici che l’hanno destabilizzata sia da un punto di vista fisico che da quello mentale. Ora che sta pian piano riprendendosi e la convalescenza procede, a quanto pare, nel migliore dei modi, viene fuori un’indiscrezione di cui nessuno sapeva nulla.

Proprio Charlene è stata ad un passo dalla morte. La moglie di Alberto II ha rischiato di perdere la vita. Come raccontato da una fonte vicina alla famiglia Grimaldi, la mamma di Jacques e Gabriella ha subito, durante il periodo in cui è stata ricoverata in una clinica in Sudafrica, un’operazione per il rialzo del seno mascellare.

Si tratta di un intervento molto delicato e complicato da farsi per coloro che hanno problemi di spessore sulla mascella superiore che impedisce il corretto posizionamento di eventuali impianti dentali.

Il settimanale Neue Post afferma che la principessa Charlene ha rischiato di perdere la vita proprio durante l’operazione. Rispetto ad altri pazienti che di solito presentano gonfiori o lividi, la Wittstock ha avuto delle complicazioni serie e ha riportato dei danni permanenti.

Per fortuna, Alberto di Monaco ha affidato la vita della sua consorte nelle mani di un preparatissimo chirurgo monegasco che è stato inviato da lui proprio dal palazzo reale. Tuttavia, questo episodio lo ha sconvolto e scosso profondamente dato che ha rischiato di perdere l’amore della sua vita.

Tra l’altro, fa sapere sempre al Neue Post questo insider vicino alla famiglia Grimaldi, che proprio nel periodo in cui Charlene è stata sottoposta a questa operazione, anche un bambino è morto sul tavolo operatorio mentre il team di sanitari stava cercando di curare una infezione scaturita da questo intervento.