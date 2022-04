Olio extravergine d’oliva, richiamati dei famosi marchi italiani: li utilizziamo sempre

C’è una bottiglia di olio d’oliva extravergine di oliva in quasi tutte le cucine – e per una buona ragione: è adatto per friggere, per insalate o per marinare le verdure ecc.

Non passa il test l’ Olio extravergine d’oliva italiano

Sono stati esaminati da un test tedesco ben 19 oli extravergine d’oliva, e ad esclusione di uno, tutti sono risultati contaminati da oli minerali. Oltre a dare delle considerazioni complessivamente scarse, tre di loro, non sono all’altezza della dicitura “extravergine”. Complessivamente, la checklist dei tester di Öko-Test includeva pesticidi, residui di oli minerali, idrocarburi policiclici aromatici ( IPA ) e plastificanti. Il gusto e l’origine erano ulteriori criteri di prova. Öko-Test ha due principali punti critici: la contaminazione con olio minerale e il cattivo gusto.

Tra i marchi italiani analizzati e bocciati dal test tedesco anche De Cecco e Farchioni. Tuttavia non sono le sole marche italiane o vendute in Italia a contenere tracce di oli minerali e pesticidi che risultano comunque sempre “a norma di legge”.

Cosa avrebbe portato a dei risultati così insoddisfacenti?