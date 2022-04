Lasagna di zucchine, alternativa più buona e salutare | Farai un figurone!

In occasione del pranzo della domenica con soli 30 minuti mettiamo in tavola una squisita lasagna di zucchine con un solo 270 Kcal.

La lasagna con zucchine e gherigli di noci tritate, sono una alternativa salutare alla classica lasagna al ragù.

Mantenersi in forma mangiando una squisita pasta al forno noci e primosale, perfette anche per chi, in occasione dell’estate, vuole gustare un piatto sfizioso, ma segue un regime alimentare dietetico.

Questo piatto vegetariano, può essere cambiato unendo a piacere anche del prosciutto per dargli un tocco diverso. Inoltre parte delle zucchine o tutte possono diventare una crema, questo aiuterà a cuocere più facilmente la pasta sfoglia secca. Insomma con questo primo piatto c’è ampia possibilità di variare, nella fase di assemblaggio della lasagna.

Vediamo ora insieme cosa occorre come prepararle!

Partiamo con la preparazione della nostra lasagna di zucchine, lavandole e dopo averle tagliate a piacere ( a rondelle o a tocchetti), versiamo un filo d’olio in una padella antiaderente, uniamo l’aglio e lasciamo che appassiscano dolcemente.

In una ciotola spezzettiamo il formaggio primosale e prepariamo i gherigli della noci, tagliamo la scamorza e laviamo i fiori di zucca, il timo e la maggiorana.

Nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione della besciamella preparate con latte, farina, noce moscata e un pizzico di sale, per farne una crema priva di grumi.

Per la preparazione della lasagna potremo procedere come soliti fare con la sfoglia per la lasagna al ragù, per cui preparando la sfoglia in casa (ma questo allungherebbe i tempi).

Per velocizzare possiamo usare sia la sfoglia fresca già porzionata in fogli acquistare al supermercato, oppure la sfoglia secca da cuocere in forno.

Quindi una volta pronti possiamo versare un filo di olio extravergine di oliva in una teglia dai bordi alti, posizionando un primo strato di di zucchine ( o di crema di zucchine), quindi proseguiamo adagiando sopra lo strato di lasagne.

Continuiamo ad assemblare la lasagna unendo a questo punto il formaggio primosale che abbiamo preparato in fiocchetti o a tocchetti. Quindi condiamo con il resto degli ingredienti e cioè con le noci fatte a piccoli pezzi, la scamorza, i fiori di zucca, la maggiorana e il timo.

Per ultima va chiusa la lasagna di zucchina con uno strato di pasta su cui versare una generosa spolverata di noci. Siete pronti a mettere in forno a 180° C, per 20 minuti circa. Una volta pronta aspettate qualche minuto per fare assestare fuori dal forno e portate in tavola ancora calda.