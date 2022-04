“Ha preso il posto di Ida”, grosso torto di Maria a UeD | Rimpiazzata proprio con lei

La dama di UeD, Ida Platano viene rimpiazzata direttamente da lei, nessuno se lo sarebbe mai aspettato da Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Attimi di preoccupazione all’interno dello studio di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi sceglie di rimpiazzare una dama già molto nota. Negli ultimi giorni abbiamo visto diversi scenari nello studio del dating show, alcuni membri del cast infatti hanno completamente cambiato le carte in tavola. Come ben saprete questi ultimi giorni si sono rivelati particolarmente difficili per la dama, la quale infatti ha dovuto prendere consapevolezza del pensiero del cavaliere Alessandro.

Quest’ultimo infatti non è affatto pronto per portare aventi una conoscenza con lei ed anzi, ha già mostrato un forte interesse per un’altra donna. Alessandro si è dichiarato a Federica, lei però ha abbandonato comunque il programma dopo la scelta di Matteo Ranieri. Successivamente, dalla rinomata scalinata presente nello studio di Uomini e Donne, è sceso il suo storico ex Riccardo.

I due inizialmente hanno gelato i presenti con una forte discussione che però poi si è spenta in un forte abbraccio. Con i passare dei giorni però i due non hanno fatto altro che continuare a discutere e la sua presenta ha letteralmente destabilizzato la donna. Vediamo quindi cosa è realmente successo nelle ultime ore.

Ida Platano rimpiazzata da Maria De Filippi a UeD: i dettagli della vicenda

Nelle ultime ore nel programma è accaduto letteralmente un putiferio. Facciamo quindi chiarezza su quanto è avvenuto. Come vi abbiamo già anticipato la dama ha continuato il suo percorso anche se in modo decisamente difficoltoso dal momento che, dopo una serie di avvenimenti, non crede di certo di poter trovare l’amore all’interno delle mura del programma ormai. D’altro canto Riccardo non ha minimamente esitato nel dimostrarsi volenteroso ad intraprendere un’altra relazione.

Proprio per questo motivo infatti la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di ‘rimpiazzare’ la dama cedendo il suo posto ad un’altra donna. Pare infatti che nelle ultime ore, sia stato assegnato ad un’altra dama il compito di corteggiare Riccardo, il quale ovviamente non ha di certo rifiutato l’offerta. Stiamo indubbiamente parlando di Gloria, la quale appare felice della scelta fatta.

Questo ovviamente ha scatenato una forte reazione in Ida, la quale inizialmente aveva il sospetto che il cavaliere fosse tornato solo ed esclusivamente per lei, cosa assolutamente non esatta. Pare infatti che, dopo anni di separazione l’attuale cavaliere voglia semplicemente continuare la sua vita come se nulla fosse successo e per poterlo fare ha deciso di rivolgersi nuovamente al programma di Maria, non dando molto peso alla presenza della sua ex all’interno dello studio.

Gloria ha preso il posto di Ida sorriso grande#uominiedonne — Ale (@Alessan92601586) April 27, 2022

Si prevedono quindi, essendo a conoscenza dell’avvicinamento di Gloria a Riccardo, degli eventi particolarmente sconvolgenti. La dama manterrà i nervi ben saldi senza dare molta retta alla situazione che la circonda. Non ci resta quindi che attendere per capire come si evolverà questa assurda situazione.