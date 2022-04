Gigi D’Alessio pazzo di gioia, lo annuncia così: è successo di nuovo | Tutta Italia al settimo cielo

La notizia annunciata dallo stesso Gigi D’Alessio sui social sta facendo il giro del web. Vediamo cosa c’è nel futuro del cantautore.

Nel frattempo, il figlio di Gigi D’Alessio, LDA appena uscito dalla scuola di Amici, ha inciso un singolo.

La carriera di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, o si ama o si odia, eppure può essere considerato come uno dei cantautori più amati d’Italia. La fama di D’Alessio, però, si è spinta anche all’estero tanto da poter considerare che la sua musica sia apprezzata in ogni dove. La sua è una carriera trentennale nel mondo della musica.

Nel frattempo, anche suo figlio LDA ha deciso di intraprendere le orme paterne. Anche se è uscito dalla scuola di Amici, Luca ha una promettente carriera davanti a se e già tantissimi seguaci sui social. A sostenerlo non solo sua mamma ma anche l’ex compagna del papà Anna Tatangelo.

La novità che lo riguarda

La scelta di Gigi D’Alessio è stata molto serena. Il cantautore ha saputo subito cosa fare e, non appena è arrivata la conferma definitiva, non ha potuto fare a meno di comunicare l’annuncio ai fans. Una decisione che è stata fatta proprio per festeggiare i 30 anni di carriera.

La notizia è rimbalzata sul web: Gigi D’Alessio ha annunciato un grande evento. L’obiettivo del concerto è quello di celebrare, come su detto, i 30 anni di carriera e la location non poteva che essere Napoli, il capoluogo partenopeo in cui è nato.

Uno come Te – Trent’anni è il concerto/evento in cui ci sarà l’ orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino a supportare le sue performance. Non un vero e proprio concerto, dunque, ma di un evento che ha lo scopo di far ripercorrere al cantante la sua carriera e l’ascesa al successo.

Come si legge dal suo Twitter, Gigi D’Alessio ha affermato:

“Non sarà la mia festa, sarà la NOSTRA festa. Vi aspetto!”.

E ha aggiunto che ha scelto Napoli proprio perché è stata la città responsabile del suo successo in Italia e nel Mondo.

Oggi è Natale? Per me si, perché ho appena saputo che DOPPIAMO Piazza Del Plebiscito, e quindi ci vediamo a Napoli il 17 e 18 giugno🤩💙

Saranno due serate spettacolari!

Sono passati 30 anni e ogni volta riuscite a lasciarmi senza parole! Vi amo!#Gigi30 #UnoComeTe@officialFandP pic.twitter.com/oR5HsIqgSa — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) April 27, 2022

In realtà, il cantautore ha deciso di fissare due date: 17 e 18 giugno sempre in Piazza del Plebiscito, il cuore del capoluogo partenopeo. Si prevede un grande successo di pubblico e una grande affluenza, anche per festeggiare il ritorno ad una nuova normalità dopo due anni di restrizioni per la pandemia.