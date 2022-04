By

Emanuele Filiberto, erede di una delle più discusse dinastie d’Italia, un uomo molto acculturato e davvero affascinante. Ma lo avete mai visto da giovanissimo? Il nobile era davvero un sgono, faceva impazzire proprio tutte: vediamolo.

Emanuele Filiberto lo conosciamo molto bene, ma soprattutto conosciamo la sua importantissima famiglia, infatti, lui è l’unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. Ma lo avete mai visto da giovanissimo? A 20 anni era un sogno, con il suo incredibile fascino poteva conquistare qualsiasi donna: scopriamo di più.

Chi è Emanuele Filiberto di Savoia: tutto sulla sua vita privata e carriera

Emanuele Filiberto di Savoia, classe 1972 nato a Ginevra il 22 giugno sotto il segno del Cancro. Nonostante faccia parte di una delle famiglie più discusse ed importanti d’Italia, lui ha sempre voluto mettersi in gioco, infatti, lo vediamo spesso in televisione come opinionista, nei salotti più importanti del piccolo schermo.

Si è fatto conoscere grazie alle numerose trasmissioni a cui ha partecipato, ricordiamo Ballando con le stelle e L’Isola dei famosi. Nella ventesima e ventunesima edizione di Amici di Maria De FIlippi ha fatto parte della giuria del serale.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato da circa 20 anni con Clotilde Courau, una famosa attrice francese. Dal loro amore sono nate anche due splendide figlie di nome Vittoria Chiara (2003) e Luisa (2006). Loro vivono attualmente nel centro di Montecarlo.

Emanuele Filiberto rappresenta è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano, ma non tutti conoscono perfettamente la sua vita privata, infatti, poche persone hanno visto le foto di quando aveva appena 20, siete curiosi di vederlo? Rimarrete di stucco davanti al suo fascino: vediamolo.

Emanuele Filiberto da giovane: Un fascino incredibile | FOTO

Dalle immagini che circolano in rete sulla giovinezza di Emanuele Filiberto, si può notare quanto sia cambiato nel corso di tutti questi anni. Ad esempio, prima non aveva i capelli corti come ora. All’epoca invece amava farli crescere e portarli leggermente all’indietro.

Oggi Emanuele Filiberto ha quasi 50 anni, ma rimane comunque un uomo molto affascinante, che non passa di certo inosservato con la sua eleganza e bellezza, infatti, anche quest’anno Maria De Filippi lo ha scelto nuovamente per svolgere il ruolo nella giuria del serale di Amici 21.