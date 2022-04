Addio Barbara D’Urso, Pier Silvio la rimpiazzala con lei: dopo anni torna in TV

Sembra che Barbara D’Urso sia quasi completamente finita la carriera in Mediaset. Vediamo perché e che decisione ha preso Piersilvio.

Dopo il flop de La pupa e Il secchione potrebbero prospettarsi tempi duri per Barbara D’Urso.

Carriera finita per Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso ha accettato la conduzione de La Pupa e Il Secchione dopo che uno dei suoi programmi Live Non è La D’Urso è stato cancellato. Al timone del format televisivo che vede confrontarsi pupe e pupi con secchioni e secchione, Barbara D’Urso, però, non avrebbe portato il programma ai risultati sperati.

Anzi, il calo d’ascolti è stato progressivo ma prolungato che, al momento, farebbe apparire non tanto roseo il futuro della conduttrice a Mediaset. I dati sono talmente tanto negativi che ai vertici stanno pensando di chiudere il reality in anticipo. Sin da prima che venisse messo in onda, lo show veniva considerato dai rumors come l’ultima spiaggia per la conduttrice.

Inoltre, ci sarà un’altra novità per Barbara D’Urso: da inizio maggio e fino alla fine di giugno, il programma quotidiano Pomeriggio 5, condotto da lei subirà un trasferimento di studio. Andrà in onda da dove vengono girati anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Stando alle indiscrezioni, dunque, la fine di carriera a Mediaset per Barbara D’Urso sarebbe già scritta: il suo contratto, che scadrà a dicembre, non verrà rinnovato.

Una carriera, quella della D’Urso, iniziata negli anni ’70 con lavori in Rai anche in qualità di attrice. Lavora a Mediaset dal 2003 dove progressivamente si è affermata come uno dei volti più amati della rete.

Chi prenderà il suo posto?

Stando ad alcune indiscrezioni rivelate dall’influencer Amedeo Venza, il format La Pupa e Il Secchione potrebbe tornare a quello originale, già dall’anno prossimo. Al posto di Barbara D’Urso potrebbero subentrare due conduttori. Il primo lo vediamo già in tv in prima serata e si tratta di Enrico Papi.

La seconda papabile scelta è quella di Paola Barale che è lontana dai riflettori da un po’ ma che potrebbe egregiamente sostituire Barbara nazionale.

Che a Barbara D’Urso siano toccate le stesse sorti di Alessia Marcuzzi, scomparsa già da un po’ dalla televisione? Oppure la conduttrice si prenderà soltanto un anno sabbatico in attesa di nuovi lavori sul piccolo schermo?