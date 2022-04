UeD, Tina irrefrenabile: violentissima rissa in studio, che schiaffo per Riccardo! | VIDEO

La famosa opinionista Tina Cipollari perde completamente la testa e crea il putiferio nello studio di UeD, uno schiaffo come pochi a Riccardo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La donna lavora all’interno del programma ormai da diversi anni ed ormai conosciamo tutti i suoi modi particolarmente discutibili. Sappiamo però che, anche se mette in atto un atteggiamento incredibilmente crudo la maggior parte delle volte, spesso porta alla luce solo ed esclusivamente la verità dei fatti. Certo, con il tempo l’abbiamo vista discutere con una miriade di membri del cast e non solo, vi sono state parole perfino con i propri collaboratori. La donna però si trova all’interno dello studio per esprimere chiaramente il suo pensiero anche se quest’ultimo non viene particolarmente compreso inizialmente.

Nella maggior parte dei casi l’abbiamo vista scontrarsi con la dama più famosa del parterre, ovvero Gemma Galgani, le due ormai sembrano quasi acerrime nemiche. Tra di loro infatti non scorre affatto buon sangue ed anzi, in ogni occasione tentano in ogni modo di screditarsi a vicenda mettendosi così in cattiva luce l’un l’altra.

Questo suo comportamento ovviamente è la causa delle innumerevoli critiche che le vengono rivolte. In molti però sottovalutano il fatto che, essendo all’interno di un programma di tale portata, si deve mantenere un livello di credibilità incredibilmente alto. Per questo motivo infatti la donna tende a mostrare come realmente siano le persone portandole a condizioni estreme.

Tina Cipollari perde completamente la testa ad UeD: i dettagli su quanto è successo

Grazie al suo carattere particolarmente forte infatti la redazione ha scovato innumerevoli truffe, pensate proprio dai membri del cast. Il dating show nasce con lo scopo di riunire due persone che sperano in ogni modo di incontrare la propria metà Negli anni però si sono avvicinati allo studio perfino persone che in realtà erano solo in cerca di visibilità. Ebbene, come ben saprete solo qualche settimana fa è tornato all’interno dello studio il famoso Riccardo, ex della dama Ida Platano. I due si sono subito scontrati per poi finire in un lungo abbraccio mostrato davanti alle telecamere. Ricardo però non è di certo tornato per riconquistare il cuore di Ida, anzi, spera di rifarsi una vita.

Ha iniziato quindi varie frequentazioni, con le quali però fino ad oggi non si sente pronto di continuare. Proprio per questo motivo l’opinionista ha perso staffe nello studio. Secondo la donna infatti l’uomo utilizza il programma solo per la visibilità che gli concede ed inoltre per incontrare qualche donna pronta ad intraprendere una relazione particolare, senza nulla di serio insomma.

“Sei un uomo che sei destinato ad essere tradito da una donna, perché hai un carattere pessimo. Sei uno litigioso, sei troppo complicato. Ma ti posso dire una cosa, cioè tutte queste cose neanche te le puoi permettere. Guarda che non serve solo sco***e. [..] Ricordati che l’attrazione mentale è più forte milioni di volte di più quella fisica.”

Tina sempre molto delicata, che schiaffo in faccia a Riccardo!✈️ pic.twitter.com/0fm9mODswh — Ginevra (@Ginevracasalin) April 28, 2022

Queste sono le parole dell’opinionista, la quale ha sbattuto in faccia la realtà dei fatti, a suo dire, al cavaliere. Sentendo questo suo forte rimprovero Riccardo ha tentato di controbattere senza però riuscire a deviare l’argomento.