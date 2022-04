UeD, abbandona il programma dopo anni di trasmissione: proprio lui dice addio a Maria

Uno dei personaggi più importanti di UeD abbandona la trasmissione di Canale 5 dopo tantissimi anni di partecipazione, ecco di chi si tratta.

Nelle ultime ore sta circolando uno scoop riportato da Anticipazionitv.it, in base al quale un noto protagonista di UeD avrebbe detto addio alla trasmissione di Maria De Filippi.

I fan sono sotto choc, perché si tratta di uno dei personaggi più importanti del dating show di Canale 5. Scopriamo insieme chi è!

I personaggi storici di UeD

Uomini e Donne va in onda ormai da più di 20 anni e nel corso del tempo si sono susseguiti numerosi personaggi, identificati dal pubblico come storici.

Una di questi, Karina Cascella, molto amata dal pubblico televisivo, che l’ha spesso seguita anche nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

E poi come non citare Tina Cipollari, che ha iniziato il suo percorso in trasmissione come corteggiatrice, dopo di che ha trovato l’amore nel corteggiatore Kikò Nalli.

Inoltre, Jack Vanore, che si è fatto notare tra i corteggiatori, per poi prendere parte al programma tv come opinionista. Anche lui ha trovato l’amore negli studi televisivi di Canale 5, quando ha incontrato Raffaella Mennoia.

E infine l’amatissimo Gianni Sperti, già noto per le sue performance di ballo nelle trasmissioni di Maurizio Costanzo e per la sua relazione amorosa con Paola Barale.

I personaggi storici di Uomini e Donne sono tanti e, a quanto parte, uno di questi abbandonerà il dating show di Canale 5 per prendere parte a una nuova trasmissione tv, ecco di chi si tratta.

Proprio lui lascia il dating show

In base a quanto riportato dalla fonte, a lasciare il dating show sarebbe un uomo, un personaggio storico del programma.

Stiamo parlando di Gianni Sperti, che potrebbe abbandonare il dating show per prendere parte a un reality in arrivo il prossimo autunno.

Il reality show in questione sarebbe La Talpa, a cui, tra l’altro Gianni Sperti aveva già partecipato nel 2005, quando alla conduzione dello show c’era Paola Perego.

All’epoca, Gianni Sperti trionfò a dispetto della talpa, che era Paolo Vallesi. L’opinionista di UeD ottenne ancora più notorietà rispetto a quella che già aveva, vista la grande visibilità della trasmissione.

Ora La Talpa potrebbe tornare e con lei Gianni Sperti, che potrebbe allontanarsi da Uomini e Donne se non definitivamente per lo meno temporaneamente.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Gianni Sperti a La Talpa?