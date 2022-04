Raoul Bova, l’annuncio: “diventa” Don, passaggio fondamentale per la sua carriera

L’annuncio inaspettato del famoso attore Raoul Bova spiazza tutti il suo pubblico, la sua carriera viene incredibilmente rivoluzionata. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il famosa attore ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera, ha interpretato infatti innumerevoli ruoli in svariati film. Lui infatti è un noto volto nel mondo della filmografia, da tutti conosciuto per le sue incredibili performance. Negli anni però non ha conquistato il pubblico solo ed esclusivamente per via della sua bravura ma perfino per il suo carattere e per la sua innata umiltà.

Inoltre, solo qualche mese fa lo abbiamo visto salire sul palco più importante d’Italia, ovvero il palco dell’Ariston durante l’evento nazionale: Sanremo. Sul quale ha ringraziato incredibilmente il pubblico, il quale lo ha acclamato in modo esemplare. Durante il dialogo con il famoso conduttore Amadeus inoltre gli è sfuggito un piccolo dettaglio che non è passato affatto inosservato. Secondo quanto lui stesso ha confessato davanti a tutta Italia, vi sono molti progetti per il futuro che a breve realizzerà.

Uno di questi di fanno si realizzerà solo nelle prossime ore. Per chi non lo sapesse negli anni il famoso attore ha ricoperto ruoli di ogni tipo, fra questi però manca una particolare categoria. Nelle prossime ore nel suo curriculum potrà aggiungere un’interpretazione in più. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta.

Raoul Bova diventa Don Massimo

Come vi abbiamo già anticipato vi sono molti progetti per il futuro a cui lui stesso prenderà parte. Con gli anni ha collezionato incredibili successi ed il suo nome è ormai una garanzia. Nelle prossime ore però lo vedremo in condizioni completamente diverse poiché si avvicinerà notevolmente al mondo spirituale diventando addirittura un Don. Per chi non lo avesse ancora capito, l’attore ricoprirà un ruolo fondamentale nel cast della serie Don Matteo. Lui interpreterà il ruolo di Don Massimo, un Parroco particolarmente vicino alla gente.

“Mi affascinava questo parroco con la sua spiritualità coniugata ad un gran bisogno di essere vicino alla gente. E quando mi è stato proposto ho sentito subito la responsabilità di doverlo interpretare”

Queste sono le sue parole rilasciate durante un’intervista lasciata a Il Tempo. Lui stesso quindi è super entusiasta del ruolo che andrà ad interpretare. Inoltre l’avvicinamento alla Chiesa lo affascina particolarmente e non vede l’ora di intraprendere questa incredibile avventura che arricchirà la sua carriera. Non ci resta quindi che attendere per scoprire come si evolverà il suo personaggio nella serie televisiva.