Michelle Hunziker, scoop: molla Angiolini e torna da lui | La FOTO incastra entrambi

Michelle Hunziker, scoop clamoroso sulla bellissima svizzera. La conduttrice molla Giovanni Angiolini e ritorna da lui. Una foto incastra entrambi. Ecco che cosa sta succedendo nella vita della bella bionda.

Michelle Hunziker molla Angiolini

Solo qualche settimana fa si parlava di una nuova storia d’amore, quella sbucciata tra la conduttrice svizzera Michelle Hunziker e il medico Giovanni Angiolini, ex protagonista del Grande Fratello 14.

Sebbene i due non abbiano mai davvero ufficializzato il loro sentimento, sono stati paparazzati in più occasioni insieme, in atteggiamenti affettuosi e anche a scambiarsi coccole e teneri baci.

È di qualche giorno fa lo scoop del settimanale Chi, che ha posto al centro dell’attenzione la conduttrice svizzera che è stata paparazzata mentre lasciava l’Excelsior hotel Gallia, dopo aver trascorso una nottata nella struttura proprio insieme ad Angiolini.

Mentre lei saltava a bordo della sua Porsche rosa, Angiolini è stato visto allontanarsi con una valigia, diretto alla stazione. Che cosa sarà successo tra i due? Ci sarà stata forse una lite con il bel dottore? Intanto, arriva una notizia che lascia tutti a bocca aperta: Michelle ritorna dal suo ex. Una foto incastra entrambi.

La conduttrice ritorna dal suo ex

Michelle Hunziker fa qualcosa che lascia davvero tutti a bocca aperta. La conduttrice svizzera molla Angiolini e ritorna dal suo ex. Il lui in questione è Tomaso Trussardi. A sganciare la notizia bomba è il settimanale Diva e Donna che dedica proprio una copertina all’ex coppia.

Michelle e Tomaso hanno avuto un ritorno di fiamma? Secondo la rivista, la conduttrice svizzera e l’impresario di moda avrebbero trascorso un segreto weekend d’amore. I due sono stati paparazzati insieme, senza figlie, cercando di non dare nell’occhio.

Ma persone che li hanno però visti, parlano di atteggiamenti affettuosi e sguardi complici. Che i due siano pronti a ripensarci e a ritornare insieme? Il 18 gennaio 2022, la conduttrice e l’imprenditore hanno sconvolto tutti con l’annuncio pubblico della fine del loro amore.

Dopo 10 anni di passione e di sentimento e due figlie, Sole e Celeste, hanno comunicato a tutti la loro intenzione di dividere le strade, ma questo weekend forse potrebbe cambiare le carte in tavola.

Michelle è sempre stata propensa alle seconde possibilità e forse la lontananza di Angiolini, che per qualche giorno è stato in Messico per questioni professionali, potrebbe averla portata a riflettere e magari ripensare a Tomaso. I fan sperano che la Hunziker e Trussardi possano davvero ritornare insieme.