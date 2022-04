Mario Serpa, che fine ha fatto dopo UeD? ‘Fatto fuori’ dopo la furiosa lite proprio con lei

Che fine ha fatto il famoso volto di UeD, programma di Maria De Filippi, Mario Serpa? Dopo al furiosa lite di lui non si seppe più nulla. Ecco tutti i dettagli a riguardo: dove vive ora, che vita conduce.

Come ben saprete lui ha partecipato per diversi anni all’interno del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Uomini e Donne. Inizialmente si presentò nello studio con l’intenzione di prendere semplicemente parte del cast, occupò infatti il ruolo di corteggiatore per diverso tempo. Successivamente però, quando il suo percorso giunse al termine la stessa conduttrice gli chiese di continuare il suo percorso all’interno dello studio come opinionista. Ebbene, da allora ha continuato a prendere parte nelle varie edizioni del programma sedendo al fianco di tutti i tronisti ed i rispettivi opinionisti.

Da allora ha continuato a lavorare nello studio esprimendo le doverose critiche contro tutti coloro che prendevano parte nel cast. Successivamente però, dopo svariato tempo trascorso all’interno del programma il giovane ragazzo ha avuto una forte discussione con la stessa autrice del programma ovvero Raffaella Mennoia.

I due infatti si sono incredibilmente scontrati e da allora tra loro non scorre un buon sangue. Questa lite inoltre ha determinato il termine del suo percorso al fianco degli altri opinionisti ed a tutti coloro che prendono parte nel cast.

Che fine ha fatto il famoso opinionista di UeD, Mario Serpa? Ecco tutti i dettagli a riguardo

Per chi non lo sapesse, dopo la furiosa lite la sua vita è completamente cambiata, inoltre si è perfino allontanato definitivamente dal mondo dello spettacolo tentando in ogni modo di raggiungere gli obbiettivi che precedentemente si era prefissato. Sono ormai diversi anni che la redazione ha deciso di non rinnovare più il suo contratto e per questo motivo infatti lui ha prontamente deciso di prendere un drastica decisione e cambiare letteralmente stile di vita. Ebbene si, subito dopo l’allontanamento dal programma lui infatti si è trasferito in America, precisamente a New York.

Da allora porta avanti le sue attività con il suo brand personale ed inoltre continua a coltivare le sue passioni ed ovviamente il lavoro da influencer. Con il tempo infatti il suo profilo Instagram è cresciuto. Di lui però, principalmente della sua vita privata ed ovviamente sentimentale non si seppe più nulla.

Tuttora non vi sono abbastanza informazioni perfino per presupporre una novità, pare quindi che abbia deciso di mantenere un certo livello di privacy.