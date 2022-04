Jeremias Rodriguez, il grande passo dopo l’Isola: l’annuncio commuove tutta Italia

Arriva finalmente una splendida notizia per il famoso Jeremias Rodriguez, deciso più che mai a compiere il grande passo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete in questo ultimo periodo il fratello della famosa Belen si è ritrovato immerso dai numerosi impegni, ha infatti partecipato perfino al rinomato programma condotto dalla famosa Ilary Blasi, ovvero L’Isola dei Famosi. Dopo svariati giorni dall’inizio del suo percorso sull’Isola però, il giovane ragazzo però successivamente ha deciso di troncare nell’immediato la sua avventura. Chi segue il programma inoltre sa perfettamente che, quando era ancora un naufrago concorrente del reality, la conduttrice ha chiamato in studio la sua attuale fidanzata.

Questa sorpresa lo ha fatto gioire incredibilmente ed anzi, dalla tanta gioia il suo volto è stato rigato dalle sue stesse lacrime. A quanto pare la loro relazione è iniziata per caso in uno dei periodi più bui per entrambi. I due infatti si sono conosciuti nel pieno della pandemia grazie a delle conoscenze in comune.

Da allora i due non si sono più separati e la loro storia d’amore continua a procedere a gonfie vele. Per questo motivo infatti la conduttrice ha deciso di farli incontrare. Lui stesso ha confessato di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti, emozioni che non ha mai provato in vita sua.

Jeremias Rodriguez pronto per il grande passo: le sue parole commuovono tutti

Nelle ultime ore il famoso ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha stupito tutti con una splendida notizia. Come vi abbiamo già anticipato lui attualmente è letteralmente entusiasta della sua vita privata e principalmente della sua vita sentimentale. Ormai da diversi mesi lui stesso ha affermato di voler trascorrere il resto della sua vita con lei. Vorrebbe che Deborah diventasse la madre dei suoi figli. Tutto questo però prima apparteneva ad un semplice desiderio, oggi invece pare che stia per diventare realtà.

Ebbene si, solo qualche ora fa il ragazzo ha deciso di comunicare a tutti i suoi follower una splendida notizia, o meglio, questo è ciò che hanno interpretato in molti. Il tutto è stato condiviso sulle sue Instagram Story, dove con un a semplice frase ha attirato l’interesse di tutti i suoi fan.

Pare infatti che i due abbiano trascorso qualche ora all’interno di un salone dove erano presenti innumerevoli abiti da sposa di tutte le forme, ogni modello creato ed elaborato in modo incredibilmente dettagliato. L’immagine poi postata su Instagram ritrae la fidanzata con indosso proprio un abito da sposa. Cosa del tutto normale quando si lavora nel campo della moda, a suscitare l’attenzione però è proprio la descrizione da lui riportata.

Ha infatti scritto: “Pronta a Sposarmi?”, taggando poi il profilo della sua amata. Ebbene, questa descrizione potrebbe far capire che il ragazzo sia pronto a compiere il grande passo fantasticando sul giorno perfetto che verrà. Oppure, potrebbe far capire a tutti i suoi fan che ormai la quel sogno non è poi così lontano e che anzi i due attualmente stanno organizzando il tutto. Voi cosa ne pensate a riguardo?