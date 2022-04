Ilary Blasi ‘obbligata a fermarsi’, il comunicato spiazza chiunque: addio Isola dei Famosi

Decisone del tutto inaspettata, il programma di Ilary Blasi finisce nel dimenticatoio. I dettagli sull’addio dell’Isola dei Famosi: cosa accadrà effettivamente al programma.

Il programma condotto dalla famigerata presentatrice Ilary, ha ottenuto nel tempo un successo davvero inimmaginabile. A differenza di svariati reality che lo hanno preceduto, questo è studiato nel minuziosamente nel dettaglio. Ogni problematica che si riscontra infatti viene affrontata di petto dagli autori. I quali poi studiano prontamente una strategia per poter risolvere ogni complicazione. Ebbene, apparentemente il reality da lei condotto non ha accusato alcun problema pare però che la situazione sia molto più complicata di quella che ci viene semplicemente mostrata.

Secondo quanto trapelato direttamente dallo studio il programma subirà un drastico colpo. Verrà infatti bloccato per un motivo ben preciso. La conduttrice di certo non sarà al settimo cielo venendo a conoscenza delle varie decisioni prese dai piani alti. Nonostante questo però ogni discussione non potrà ottenere risposta poiché il motivo del termine non è semplicemente legato ai naufraghi ma bensì alla stessa azienda.

Ebbene si, non è di certo la prima volta che gli autori di un programma di un certo calibro si ritrovano davanti ad una situazione simili. Ogni singola decisone da loro presa però è particolarmente legata al successo ed ovviamente al guadagno. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà al programma.

Spiacevoli notizie per Ilary Blasi: il programma Isola dei Famosi subirà dei seri cambiamenti

Chi segue attentamente il programma sa perfettamente che vi sono degli orari da rispettare, sa di certo che prima della mandata in onda gli addetti calcolano dettagliatamente la programmazione per ottenere i migliori risultati. Ebbene, L’Isola dei Famosi a breve dovrà chiudere i battenti. Ovviamente non si tratta affatto di una cancellazione definitiva ed inoltre tutti i concorrenti non verranno affatto riportati in Italia.

Facciamo chiarezza, il reality ha ben due appuntamenti importanti settimanali. In ogni puntata vengono calcolati gli share ottenuti andando in onda. Questi sono incredibilmente importanti per stabilire la funzionalità del programma ed ovviamente per il guadagno.

A breve inizierà uno degli eventi più seguiti al mondo, ogni cantante conosciuto infatti si unirà in Italia per sfidarsi fino all’ultima esibizione. Ovviamente stiamo parlando dell’Eurovision, il quale sarà condotto quest’anno da Laura Pausini e Mika. L’evento non verrà trasmesso dalla Mediaset ma bensì dalla Rai. La prima puntata coincide con la puntata del 13 maggio dell’isola, è proprio per questo motivo che gli autori hanno deciso di sospendere la programmazione.

Gli autori hanno pensato a questo per non perdere i propri fedeli telespettatori, i quali saranno sicuramente concentrati sulla visione della gara dell’evento. Il programma andrà in onda quini il 9 maggio per poi attendere fino al 16 maggio. Questo forzato salto di programmazione eviterà alla Mediaset di perdere il suo fedele pubblico e con loro ovviamente le innumerevoli cifre degli share. Pare quindi che i naufraghi continueranno a vivere normalmente sull’isola attendendo notizie dagli autori. Si presuppone che sia lo stesso inviato Alvin a comunicare al notizia ai concorrenti. Successivamente il programma procederà senza alcun intoppo nella programmazione ed ovviamente nella conduzione.