Il Paradiso delle Signore, incredibile ritorno: non se l’aspettava nessuno | È proprio lei

La serie nata nel 2016, Il paradiso delle Signore, è giunto alla fine della sua sesta stagione e si prevede un gradito ritorno ai fan.

Il paradiso delle signore, agli esordi, andava in onda in prima serata.

Il paradiso delle Signore, storia di un successo

C’è chi lo seguiva in prima serata e chi mente: il paradiso delle Signore, nato nel 2016, agli esordi ha avuto un grande successo di pubblico. E ha continuato a mantenerlo, pur essendo spostato in un’altra fascia oraria.

La serie televisiva della Rai, racconta le storie, anche amorose, le speranze ma anche le delusioni che hanno luogo nel primo grande magazzino per signore di Milano. La serie è ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il finale di stagione

Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 7 sta per arrivare e i fan della fiction non vedono l’ora. Stando alle anticipazioni, Anna e Salvatore si uniranno in matrimonio. Stefania e Marco, invece, saranno protagonisti di un colpo di scena. Nonostante questo, Marco non vorrà rinunciare a Stefania e il tutto si concluderà con il lieto fine.

Il vero e proprio colpo di scena riguarderà una tra le attrici più amate dagli spettatori. Quest’ultima, era assente da diverse puntate a causa di impegni di lavoro. Di chi stiamo parlando? Di Vanessa Gravina che interpreta la contessa Adelaide.

Per giustificare la sua assenza, gli sceneggiatori per la sesta stagione de Il paradiso delle signore si erano ideati un allontanamento della contessa dalla città di Milano. Vanessa Gravina, in realtà, si è assentata per delle rappresentazioni teatrali per cui aveva firmato il contratto.

Indiscrezioni circa il suo ritorno sono arrivate attraverso Instagram dove la stessa Gravina in persona ha risposto ad un fan rassicurandolo che il suo personaggio sarebbe tornato presto sulle scene.

Durante il finale di stagione i telespettatori potranno scoprire che la contessa Adelaide otterrà un potere maggiore nei confronti di Umberto. Ciò accadrà nel momento in cui scoprirà il tradimento di lui con Cloe.

Sarà proprio la contessa a diventare co-proprietaria del Paradiso delle Signore, forse insieme a Conti. La stessa, chiederà ad Umberto di lasciare la proprietà in cui i due sono stati insieme. Con un epilogo del genere, è molto probabile che nella settima stagione ci sarà una lotta tra la contessa Adelaide e Umberto. Quest’ultimo, potrebbe pagare a caro prezzo il suo tradimento.

Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, dunque, saranno di nuovo insieme nella stagione 7 e protagonisti di quella che, stando alle stime rai, è stata una delle fiction più seguite.