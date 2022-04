“È in dolce attesa”, la notizia direttamente da Londra: la Regina non aspettava altro

Buone notizie per la casa reale inglese: il clan elisabettiano si allarga, proprio lei “è in dolce attesa”. La Regina Elisabetta non potrebbe essere più felice. Anche i sudditi sono al settimo cielo.

Giungono buone notizie direttamente da Londra. La Regina Elisabetta non aspettava altro, proprio lei, l’amatissima reale, è in dolce attesa. Ecco tutti i dettagli.

Liete notizie dal Regno Unito, Regina Elisabetta al settimo cielo

Finalmente giungono buone notizie per la Regina Elisabetta. La Royal Family si allarga, proprio lei, l’amatissima nobildonna è in ‘dolce attesa’. Nessuno si aspettava una notizia del genere eppure tutti sono contenti, non solo i sudditi del Regno Unito.

Dopo settimane burrascose che hanno visto al centro dell’attenzione i duchi del Sussex, i duchi di Cambridge e la stessa monarca inglese che ha dovuto affrontare alcune beghe familiari legate non soltanto ai dispiaceri dategli da Harry e Meghan ma anche dal figlio, il duca Andrea di York che è stato coinvolto in una frode finanziaria, finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

“È in dolce attesa”, gioia nella Royal Family

Arrivano buone notizie direttamente da Londra, proprio lei è in dolce attesa. Questa la notizia pubblicata su alcune riviste internazionali ma anche italiane. Ad essere protagonista di questa clamorosa soffiata è Meghan Markle.

La moglie di Harry sarebbe in attesa del suo terzo bebè. Si tratta, per il momento, solo di voci che non sono state ancora confermate ma alcuni indizi sembrano fugare ogni dubbio. La duchessa del Sussex per oltre tre mesi non si è fatta vedere in giro.

Di lei si sono perse le tracce. Mentre alcuni hanno ipotizzato che la sua ‘scomparsa’ fosse dovuta alla crisi matrimoniale con Harry, altri invece hanno sempre sostenuto che la Markle volesse nascondere una nuova gravidanza.

Dopo oltre 90 giorni, finalmente Meghan è riapparsa e questa volta ha lasciato tutti senza fiato. La duchessa ha accompagnato il consorte in Olanda, in occasione degli Invictus Games e sebbene abbia optato per outfit molto semplici e soprattutto comodi e poco aderenti, in molti hanno notato un pancino sospetto.

Meghan è più rotonda, ha forme più dolci e morbide, tipiche di una donna in dolce attesa. Sarà davvero così? A parlarne i mass media di tutto il mondo mentre in Italia a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna che parla dell’arrivo del terzo figlio per i duchi del Sussex.

In particolare, fa notare la rivista, Meghan ha sfoggiato a Londra, durante la toccata e fuga nel Regno Unito per visitare la Regina, forme da donna in dolce attesa. Per il momento restano solo rumors ma se la notizia dovesse essere confermata, i fan della coppia reale sarebbero al settimo cielo.