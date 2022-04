Delia Duran ‘dimentica’ Alex Belli: inchiodata di nuovo con lui, che batosta! | VIDEO

La famosa Delia Duran dimentica apparentemente il futuro marito Alex Belli e si fionda fra le braccia di un altro uomo. Ecco di chi si tratta realmente e cosa è successo fra i due.

In questi ultimi mesi il suo nome ha continuato a risuonare nei vari salotti televisivi ed inoltre nei vari programmi rinomati. Ebbene si, dopo il triangolo creato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed alla sua stessa partecipazione all’interno del reality, in molti hanno deciso di invitarla per farle esprimere il proprio pensiero ed inoltre per raccontare dettagli particolarmente interessanti riguardo l’assurda vicenda. Inizialmente infatti la donna appariva come la vittima di un’incresciosa situazione, con il passare dei giorni però ha mostrato il suo carattere conquistando praticamente tutto il pubblico.

Ad oggi lei continua a mandare avanti la relazione con il suo futuro sposo ed anzi, i due pensano di realizzare alcuni progetti che prima era descritti come semplici ipotesi. Ebbene si, pare che la coppia attualmente sia decisa a mettere su famiglia dando alla luce un baby Alex o una baby Delia. Ovviamente la notizia ha scosso praticamente tutti ed in molti hanno espresso chiaramente la loro felicita nel ricevere una notizia così importante.

A quanto pare però, nonostante la loro relazione continua a procedere a gonfie vele, la donna ha deciso di buttarsi fra le braccia di un altro uomo. Questo però potrebbe non risultare un problema per il famoso ex concorrente del GF Vip. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successa.

Delia Duran accantona Alex Belli e decide di catapultarsi fra le sue braccia: di chi si tratta

Entrambi hanno sempre confessato di essere particolarmente pro ad alcune tematiche che oggi però rappresentano ancora un tabù per la società. I due infatti hanno più volte affermato di essere particolarmente attratti dall’amore in tutte le sue forme, dal poliamore all’amore libero di ogni limite.

Fin da dentro la casa i due hanno dimostrato di non riscontrare nessun problema nel desiderare le particolari attenzioni intime di terzi. Questa volta però la situazione è ben diversa. Anche se svariati concorrenti che hanno vissuto quotidianamente la loro storia nella casa non sono particolarmente d’accordo con il loro pensiero, altri invece hanno rivisto nelle loro parole una verità ricercata da anni.

Per chi non lo sapesse solo qualche ora fa alcuni dei concorrenti della scorsa edizione del programma televisivo condotto da Alfonso Signori, hanno deciso di fare una sorta di rimpatriata. La donna quindi ha approfittato della situazione catapultandosi fra le braccia di un altro. Questo suo gesto però non ha affatto infastidito il futuro marito.

Delia infatti ha stuzzicato il ventre di Giacomo Urtis avvicinandosi con il volto e mostrando la lingua. Questo gesto particolarmente volgere avrebbe fatto infuriare chiunque, Giacomo e lei però sono molto legati e fra di loro vi è solo ed esclusivamente una sana amicizia. Anche se delle volte accadono situazioni particolarmente ambigue proprio come questa.