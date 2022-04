Bufera su Camilla Parker: “Ha tradito Carlo” | Lui è famosissimo: ha una miriade di soldi

Un nuovo dramma travolge la famiglia reale: Camilla Parker Bowles “ha tradito” Carlo con lui. La persona in questione è famosissima ma soprattutto ricchissima, stiamo parlando di uno degli uomini più potenti del mondo.

Matrimonio al capolinea tra Camilla Parker e il Principe Carlo? La duchessa di Cornovaglia ha tradito il futuro erede al trono con lui, uno degli uomini più ricchi del mondo.

Carlo e Camilla ai ferri corti

Matrimonio in dirittura d’arrivo per Carlo e Camilla? Il futuro erede al trono e la futura Regina consorte del Regno Unito starebbero attraversando un periodo non propriamente sereno per quanto riguarda il loro privato.

Alcuni insiders hanno affermato che la duchessa avrebbe tradito il suo consorte e che tra i corridoi di Clarence House si parli già da qualche tempo di un divorzio imminente. Sapete con chi è stata beccata la Parker?

L’uomo in questione è famosissimo ma soprattutto è ricchissimo, ha una miriade di soldi. Cerchiamo di fare luce su questa questione e capire di più che cosa sta accadendo dentro una delle famiglie reali più chiacchierate di sempre.

La duchessa di Cornovaglia ha tradito Carlo proprio con lui

Non tira buon vento tra Carlo e Camilla. Il futuro erede al trono d’Inghilterra e la duchessa della Cornovaglia starebbero pensando ad un divorzio imminente. A quanto pare, la Parker avrebbe tradito il figlio della Regina Elisabetta con un altro uomo. Il lui in questione è uno ricchissimo, uno degli uomini più potenti del mondo. Stiamo parlando di Robert Hiscox.

Filantropo e multimiliardario, Hiscox è legato da uno stretto rapporto di amicizia alla Parker. I due si conoscono da tantissimi e sono stati avvistati più volte, in occasioni anche pubbliche, a scambiarsi sguardi complici e sorrisi che farebbero pensare a tutt’altro che a una semplice amicizia. A sganciare la bomba il settimanale tedesco Frau Aktuell.

Queste voci sarebbero giunte anche alle orecchie di Carlo che avrebbe intenzione di troncare il suo matrimonio con Camilla Parker. Fine, dunque di una relazione che avrebbe rappresentato il salto di qualità per Camilla?

Dopo la dipartita della Regina Elisabetta o una eventuale abdicazione, se Camilla continuerà ad essere la moglie di Carlo, sarà proprio lei a diventare Regina consorte del Regno d’Inghilterra, a meno che il figlio della Regina Elisabetta non decida di sorprendere tutti e di annunciare il divorzio dalla moglie.

Robert Hiscox e Camilla hanno molti interessi comuni e tra questi l’arte e il cinema. Gli esperti di gossip reali affermano che la Parker starebbe facendo di tutto per recuperare il suo rapporto con Carlo. Ha forse paura di perdere il trono di Inghilterra?