Belen Rodriguez, la conosciamo, è una showgirl amatissima dal pubblico italiano. Da giovanissima decise di lasciare il suo paese d’origine per cercare fortuna. Ma sapete quanto ha incassato da quando è in Italia? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez è uno dei volti più amati e conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Come in molti sapranno, lei è partita dal niente per poi diventare negli anni una conduttrice e showgirl di successo. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio? La cifra è veramente assurda.

La carriera di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è uno dei volti più noti della televisione italiana. Da quando è diventata famosa, i riflettori non si sono mai spenti per lei. La showgirl è continuamente al centro dell’attenzione, non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata.

Non tutti sanno che lei è partita dal niente, ma grazie alla sua determinazione e al suo talento è diventata ricca e famosa. A soli 19 anni ha lasciato il suo paese d’origine, l’Argentina, per trasferirsi in Italia con il sogno di diventare una modella di successo.

Infatti, ha mosso i primi passi nel mondo della moda per poi approdare in televisione. In questi ultimi anni l’abbiamo vista alla conduzione di Tù sì que vales e attualmente è al timone de Le Iene. Insomma, trasmissioni super importanti e seguitissime.

La sua è una carriera costellata da grandi successi e il suo lavoro come showgirl, modella, attrice e conduttrice le ha portato un enorme guadagno. Sapete quanti soldi ha percepito da quando è arrivata in Italia? Non ci crederete ma la cifra è davvero spaziale: scopriamolo insieme.

Il patrimonio di Belen Rodriguez | La cifra è assurda

Lavorare in televisione porta fama e anche un grande guadagno. Belen Rodriguez rappresenta uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana e ovviamente il suo stipendio è davvero stellare.

Calcolare quanto ha guadagnato in tutta la sua carriera è molto difficile, dato che le attività che ha fatto, nel corso degli anni, sono davvero tante. La bella argentina è una showgirl, attrice, modella, conduttrice e anche influencer.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Belen ogni anno guadagna circa 2 milioni di euro. Sicuramente il suo patrimonio è ancor più stellare, basta pensare che il suo cachet per ogni apparizione in tv è di circa 30 mila euro, insomma, una cifra che fa venire quasi i brividi.